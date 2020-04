Les détectives de coronavirus lancent une campagne de recherche de contacts numériques – .

La campagne NextTrace basée à Seattle est similaire au modèle de suivi des contacts utilisé à Singapour pour la campagne TraceTogether dirigée par le gouvernement et basée sur Bluetooth. (Illustration TraceTogether / Gov.sg)

Les chercheurs qui ont aidé à retracer les origines de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis lancent maintenant un effort pour aider à la contenir, en utilisant les données de localisation des appareils mobiles des patients.

“Ce système utiliserait l’emplacement des téléphones portables et des données de proximité pour détecter les événements d’exposition possibles tout en garantissant la confidentialité et la sécurité des données”, a écrit mardi Trevor Bedford, épidémiologiste au Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle, dans un fil Twitter sur NextTrace.

Il y a quelques semaines, Bedford et ses collègues de la Seattle Flu Study et NextStrain ont analysé les empreintes génétiques du coronavirus pour déterminer qu’il se propageait sans être détecté depuis des semaines, infectant rapidement des centaines de personnes dans la région de Seattle.

Ces résultats ont déclenché l’étincelle du lancement, la semaine dernière, du Seattle Coronavirus Assessment Network, ou SCAN, un effort ambitieux pour cartographier la propagation du virus grâce à des tests intensifs à domicile.

NextTrace suit une autre des étapes décrites par Bedford le mois dernier dans le cadre d’un «programme Apollo» pour contenir l’épidémie de coronavirus. Il est similaire à d’autres schémas basés sur des applications pour le suivi des contacts, y compris l’application TraceTogether de Singapour, l’initiative paneuropéenne de préservation de la proximité préservant la proximité en Europe, COVID Watch basée en Californie et Safe Paths basée au Massachusetts.

Bedford a déclaré que les organisateurs de NextTrace prévoyaient de collaborer avec ces projets ainsi qu’avec d’autres campagnes de recherche de contacts qui se présenteraient.

La recherche des contacts est une technique classique dans la réponse à une flambée de maladie: elle consiste à demander aux patients avec qui ils ont récemment été en contact, à trouver ces personnes, à les tester pour détecter la présence du pathogène, à les isoler et à les traiter comme il convient. L’objectif est d’empêcher un groupe d’infection de se propager, tout comme les pompiers contiennent un feu de forêt.

COVID-19 pose des défis pour le suivi des contacts, en particulier aux États-Unis. Les tests pour la maladie causée par le coronavirus n’étaient pas largement disponibles aux États-Unis, et chaque jour l’épidémie se propage plus largement. Il faut généralement des milliers d’heures d’entretiens téléphoniques et de suivis en personne pour retrouver les contacts et agir.

«De ce fait, la recherche des contacts n’est généralement effectuée qu’au début de la phase de« confinement »d’une épidémie lorsqu’il y a assez peu de cas que le personnel de santé publique peut suivre», a écrit Bedford.

Bedford et ses collègues disent qu’il est trop tard pour utiliser l’approche traditionnelle par téléphone pour retrouver les contacts. Au lieu de cela, ils prévoient de mettre en place un système qui permettrait aux laboratoires de partager des données anonymisées sur les résultats des tests COVID-19 sur un réseau décentralisé.

Si un patient est confirmé comme ayant COVID-19, il peut choisir d’enregistrer son cas sur une plateforme en ligne. La plate-forme consulterait alors les enregistrements anonymisés et enverrait des avertissements à d’autres personnes susceptibles d’avoir été exposées au virus, sur la base des données de localisation des déclarants.

«L’application / la plateforme en ligne conduirait essentiellement une version grossière de ce que les épidémiologistes font avec les entretiens; il établirait un historique des contacts pour le cas enregistré, répertoriant les événements de contact avec d’autres personnes qui pourraient potentiellement avoir entraîné une transmission », a écrit Bedford.

Les données anonymisées des tests, combinées aux lectures de l’application de proximité, aideraient également les responsables de la santé publique à identifier les points chauds géographiques qui nécessitent des mesures de confinement plus concentrées. Si la stratégie fonctionne, cela pourrait rassurer les responsables et le grand public alors que les blocages à plus grande échelle sont assouplis.

Bedford a reconnu que la campagne NextTrace ne faisait que commencer. Les premières étapes consisteront à développer une plate-forme de données pour une seule communauté, à affiner le système et à évaluer son efficacité dans l’orientation des décisions individuelles ainsi que des politiques à l’échelle de la communauté.

Une fois que la stratégie est prête pour les heures de grande écoute, probablement en collaboration avec d’autres initiatives de recherche de contacts numériques, elle peut être étendue pour une utilisation plus large. Les organisateurs de NextTrace sollicitent de l’aide pour mettre le projet en marche.

“Il est temps de se mettre au travail!” Bedford a écrit.