Les deux nouveaux jeux Pokémon les plus en vogue pour Nintendo Switch sont en promotion aujourd’hui sur Amazon – .

Si vous avez une Nintendo Switch et que vous n’avez pas encore mis la main sur les derniers et meilleurs jeux Pokemon, il se trouve que votre procrastination va porter ses fruits. Pourquoi? Parce qu’Amazon offre des remises considérables de 11 $ sur Pokemon Sword et Pokemon Shield, les fantastiques jeux Pokémon dont les gens n’arrêtent pas de parler. Ils sont chacun disponibles pour 49 $ en ce moment sur Amazon au lieu du prix normal de 59,99 $ la pièce, alors prenez vos copies avant la fin de cette offre exceptionnelle.

Épée Pokémon

Une nouvelle génération de Pokémon arrive sur la console Nintendo Switch

Devenez un dresseur de Pokémon et embarquez pour un nouveau voyage dans la nouvelle région de Galar

Choisissez parmi l’un des trois nouveaux Pokémon partenaires: Grookey, Scorbunny ou Sobble

Dans cette toute nouvelle aventure, vous rencontrerez des Pokémon nouveaux et familiers en attrapant, en combattant et en échangeant des Pokémon tout en explorant de nouvelles zones et en découvrant une toute nouvelle histoire

Préparez-vous pour la prochaine aventure Pokémon dans les jeux Pokémon Sword et Pokémon Shield

Bouclier Pokémon

Les joueurs peuvent contrôler la caméra dans la vaste zone sauvage

Source de l’image: Nintendo

