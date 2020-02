les deux nouvelles offres sont surprenantes, elles coûtent 5 et 9 euros

Pour prendre une grande importance dans le monde de la téléphonie est venue la branche des gestionnaires virtuels, qui se compose de noms désormais très célèbres. Parmi ceux-ci est également inclus dans la loi CoopVoce, une entreprise qui réussit depuis un certain temps à réunir de nombreux utilisateurs sous son nom.

L’objectif était d’améliorer et d’empêcher que le dur travail initialement dépensé ne soit jeté. Tout n’était possible qu’avec un changement de stratégie, qui s’est ensuite avéré être un véritable atout. En effet, depuis qu’elle a décidé de modifier le contenu de ses offres, CoopVoce a trouvé une nouvelle voie. En fait, les utilisateurs se sont plaints du contenu, qui était trop petit pour convaincre quiconque de changer de gestionnaire. Maintenant comme maintenant deux offres parviennent à transmettre l’idée de l’évolution de la situation.

CoopVoce: ChiamaTutti Easy et ChiamaTutti Top 10, voici les deux offres qui font le vide

La décision de CoopVoce de lancer deux nouvelles promotions à partir de janvier a porté ses fruits. De plus en plus d’utilisateurs ont en effet décidé de se rapprocher du prestataire Coop en se répartissant entre les deux offres, qui coûtent actuellement respectivement 5 et 9 euros par mois.

la Call All Easy comprend à l’intérieur 3Go du trafic de données 4G, 300 minutes à tous les utilisateurs italiens et européens e 300 messages envers tout le monde. la Appelez tous les 10 premiers au lieu de cela, il est livré avec appels téléphoniques illimités, 1000 SMS vers tous e 10GB du trafic Internet 4G. Les deux valent pour toujours au même prix.