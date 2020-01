Les développeurs de Path Of Exile prévoient quatre extensions pour 2020 malgré le développement d’une suite

Les développeurs de Path of Exile, Grinding Gear, ont récemment annoncé une suite, Path of Exile 2, mais cela ne semble pas avoir ralenti le travail sur l’original.

Grinding Gears a annoncé sa feuille de route 2020 pour Path of Exile, et elle est très chargée. Le plan est de maintenir le calendrier trimestriel habituel pour les extensions tout au long de l’année, en libérant quatre extensions – versions 3.10.0 à 3.13.0 – tout au long de l’année. 3.10.0 sera “probablement annoncé fin février”, indique la feuille de route.

“Le calendrier des extensions peut varier d’une semaine ou deux par rapport à celui de l’année dernière, alors que nous travaillons autour de divers jours fériés / événements et veillons à ce que les plus grands aient suffisamment de temps pour être entièrement testés”, déclarent-ils.

L’équipe travaille également sur 4.0.0, et l’équipe s’attend à être en mesure de montrer “un contenu significativement nouveau” vers le milieu de l’année, potentiellement par E3. Une version bêta publique pourrait fonctionner fin 2020. L’équipe de la console est également élargie afin que les mises à jour de la console puissent être poussées plus rapidement, et les travaux sur Path of Exile Mobile se poursuivent, sur la base des commentaires reçus lors d’ExileCon 2019.

Path of Exile 2 inclura la campagne du jeu original lors de sa sortie, ce qui pourrait expliquer pourquoi les développeurs continuent de l’étendre. La suite pourrait venir sur PS5 et Xbox Series X ainsi que sur PC. Pour en savoir plus, consultez notre interview avec le fondateur de Grinding Gear Chris Wilson.

