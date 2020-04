les diffusions en direct sont désormais également visibles depuis le bureau

Le réseau social Instagram récemment, il a décidé de se concentrer fortement sur sa propre version Web et travaille actuellement à faire de cette expérience navigateur de bureau, très similaire à l’application mobile classique.

Après la publication de tous les messages directs sur le site Web, il appartient désormais à direct, qui sera également visible via un navigateur. Découvrons tous les détails de cette actualité.

Instagram: visible directement depuis le navigateur du bureau

Au cours des dernières heures, de nombreuses rumeurs ont rebondi sur Instagram direct, désormais également visible depuis les navigateurs Web. De toute évidence, l’avantage est de affichage certainement plus grand que celui du smartphone. De plus, grâce au plus grand espace disponible, le flux de commentaires accompagnant la retransmission en direct a été placé à côté de la vidéo, afin de ne pas obscurcir les participants.

Pour le moment, la version web vous permet de syntoniser uniquement les émissions directes des autres et de ne pas en créer de nouvelles ou participer directement aux autres. D’un autre côté, Instagram reste un service créé et conçu pour les smartphones, donc cette limitation est parfaitement logique. Avez-vous remarqué cette nouveauté? Sinon, exécutez votre compte de navigateur Instagram et voyez-le de vos propres yeux.

Ces dernières semaines, ce réseau et d’autres réseaux sociaux sont devenus essentiels pour les utilisateurs qui sont obligés d’être enfermés à la maison. De nombreux influenceurs ont essayé de faire prendre conscience à leurs fans de l’importance de rester à la maison, pour éviter tout type de contact avec d’autres personnes, pas avec notre famille.