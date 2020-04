Les dirigeants d’Apple organisent une réunion à l’échelle de l’entreprise pour atténuer les problèmes liés au COVID-19 et aborder l’avenir

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a dirigé une réunion virtuelle à l’échelle de l’entreprise aujourd’hui, pour discuter de la situation actuelle du COVID-19 et des plans associés de retour au travail. Dans un nouveau rapport cet après-midi, Bloomberg a les détails de la réunion.

Lors de la réunion, Cook a promis qu’Apple continuerait d’investir dans la recherche et le développement de manière «vraiment significative», malgré l’environnement «incertain et stressant» actuel de COVID-19. Le PDG d’Apple a déclaré:

Si nous restons concentrés sur ce que nous faisons de mieux, si nous continuons à investir, si nous gérons l’entreprise avec sagesse et prenons des décisions en collaboration, si nous prenons soin de nos équipes, si nos équipes prennent soin de leur travail, je ne vois aucun raison d’être tout sauf optimiste.

Cook a été interrogé lors de la réunion sur les suppressions d’emplois potentielles, et il a réitéré qu’Apple se concentre sur l’avenir à long terme, et non sur les ajustements à court terme. De plus, même si l’entreprise est touchée par la pandémie de coronavirus, Cook a souligné la solide situation financière d’Apple:

Interrogé sur les suppressions d’emplois potentielles, le PDG a réitéré la solide situation financière d’Apple et a souligné qu’il payait des employés de détail pendant la fermeture des magasins. “Je ne vous dirai pas qu’Apple ne sera pas impacté”, a déclaré Cook, tout en soulignant que son objectif était de diriger l’entreprise à long terme plutôt que de faire des ajustements à court terme.

Cook a également noté que l’introduction de nouveaux produits, notamment l’iPad Pro 2020, le MacBook Air et l’iPhone SE, montre que “la société ne laisse pas la pandémie perturber le lancement de ses produits”, rapporte Bloomberg.

Le chef de l’exploitation d’Apple, Jeff Williams, a ajouté que la pandémie de COVID-19 montre l’importance des projets de santé de l’entreprise. Williams a déclaré aux employés lors de la réunion que les projets de santé d’Apple ne sont pas «limités au poignet» et qu’Apple travaille à accélérer les fonctionnalités ECG d’Apple Watch:

Lors de la réunion, le chef de l’exploitation, Jeff Williams, a déclaré que la crise avait accru l’importance du travail d’Apple sur les produits de santé, y compris l’Apple Watch, et a déclaré que le travail de développement de l’entreprise dans l’espace n’était pas “ limité au poignet ”. la pandémie pousse les pays à aider plus rapidement Apple à déployer la fonction d’électrocardiogramme d’Apple Watch.

Les employés d’Apple continuent de travailler à domicile, et l’entreprise ne sait pas encore quand les employés retourneront au travail. Cook a déclaré lors de la réunion d’aujourd’hui que des contrôles de température et des normes de distanciation sociale devraient être mis en place lorsque cela se produira. Il aurait également évoqué la possibilité d’effectuer des tests COVID-19.

Quant aux Apple Stores, nous avons annoncé ce matin qu’Apple rouvrait son seul magasin de détail en Corée du Sud suite aux fermetures de COVID-19. Les Apple Stores aux États-Unis ne devraient pas rouvrir avant mai au plus tôt, et Bloomberg rapporte que les employés du commerce de détail «commencent une formation en ligne et accélèrent les réunions virtuelles en prévision de la réouverture des magasins».

Deirdre O’Brien, responsable des ressources humaines et de la vente au détail à Apple, a déclaré que la société peaufinait sa politique de vacances pendant le reste de l’année pour rembourser les employés pour les jours non utilisés. Elle a également dit qu’il y aurait une flexibilité pour retourner au travail pour les employés dans des situations uniques.

Eddy Cue s’est également adressé aux employés, se concentrant sur la décision de différer les paiements par carte Apple pour mars et Apple. Federighi a abordé le nouveau partenariat de recherche de contacts d’Apple avec Google.

Enfin, Cook a souligné l’histoire d’Apple:

Il a déclaré que lorsqu’il a rejoint Apple pour la première fois en 1998, la société a répondu aux défis financiers avec la sortie de l’iMac d’origine. Il a noté qu’Apple avait déployé le premier iPad en 2010, juste après la Grande Récession, et a déclaré que le plan d’Apple était de sortir de la pandémie de COVID-19 de la même manière.

Lisez le rapport complet sur Bloomberg.

