Les dirigeants de startups . 200 partagent des conseils de leadership sur la gestion de la crise du COVID-19 – .

Dans le sens horaire, en haut à gauche: Accolade CPO Mike Hilton; Le PDG de PayScale, Scott Torrey; La PDG de DreamBox Learning, Jessie Woolley-Wilson; Le PDG d’Auth0, Eugenio Pace; PDG de Moz, Sarah Bird; PDG d’Act-On Software, Kate Johnson; Le PDG de Remitly, Matt Oppenheimer; Yvonne Wassenaar, PDG de Puppet; PDG de DefinedCrowd Daniela Braga; et le PDG d’Icertis, Samir Bodas. (Photos d’entreprise)

Il n’y a pas de playbook sur les coronavirus.

Les chefs d’entreprise sont confrontés à une crise sans précédent alors que l’épidémie de COVID-19 se propage dans le monde entier et affecte les entreprises dans plusieurs secteurs.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Seattle a été l’épicentre initial de l’épidémie de COVID-19 aux États-Unis. Les dirigeants technologiques locaux ont navigué dans leurs équipes à travers ces eaux agitées, obligés de prendre des décisions difficiles avec leur entreprise et leurs employés.

Nous avons rattrapé les dirigeants qui dirigent certaines des meilleures entreprises sur le . 200, notre classement des startups technologiques privées du Pacifique Nord-Ouest. Ils ont partagé comment ils s’adaptent en cas de crise et ont proposé des principes de leadership à suivre. Beaucoup ont également exprimé leur espoir et leur optimisme pour l’avenir. Lisez leurs réponses ci-dessous. Les entreprises sont répertoriées par ordre alphabétique.

Chef de produit Accolade Mike Hilton. (Accolade photo)

Accolade, n ° 7 sur le . 200

Quelles mesures prenez-vous actuellement avec votre entreprise en réponse à la crise économique?

Mike Hilton, chef de produit Accolade: Nous vivons dans un monde très différent – en tant qu’entreprise, communauté, famille, individuellement. Notre activité consiste à aider nos membres à comprendre leurs options et avantages en matière de soins de santé et nous équilibrons les besoins de nos 1,5 million de membres et de nos 1200 employés répartis aux États-Unis et à Prague 24 heures par jour.

Nos défis sont uniques et la façon dont nous nous sommes levés pour les relever a été remarquable à gérer et à vivre en tant que leader.

Nous avons identifié une augmentation des appels / messages de symptômes pseudo-grippaux de nos membres fin janvier, et nous savions que ce n’était pas une coïncidence. À ce moment-là, nous avons activé des réunions de leadership quotidiennes pour assurer le bon soutien à nos membres, nos clients et nos employés. Nous avons activé un plan d’intervention en cas de pandémie pour répondre à l’augmentation et à l’urgence des besoins de santé des membres. Nous avons créé de nouvelles offres de services et partenariats spécifiques à COVID-19.

Nous avions toujours prévu la possibilité d’avoir de larges segments de notre service offerts par une main-d’œuvre distante et avec le début de COVID19, nous avons accéléré la technologie, la formation et les processus pour permettre le travail complet depuis la maison à travers l’ensemble de l’entreprise. Cela impliquait de déplacer notre centre de services aux membres à part entière pour travailler à domicile. Ce n’était donc pas seulement une stratégie de travail à domicile pour nos employés, mais la création d’une opération de service à distance. Il s’agissait d’une entreprise majeure qui a connu un immense succès.

Et bien sûr, comme toutes les entreprises, nous soutenons nos employés qui ne sont pas familiers avec ou qui ne sont pas à l’aise de travailler à domicile. Nous avons toujours été une culture vidéo Zoom, mais notre équipe s’assure qu’il y a un soutien émotionnel en place, ainsi que du plaisir et de la légèreté. Nos clubs de livres virtuels, notre travail de pleine conscience et nos happy hours font beaucoup pour le moment.

Nos clubs de livres virtuels, notre travail de pleine conscience et nos happy hours font beaucoup pour le moment.

Quelles valeurs de leadership et quels conseils suivez-vous pendant cette crise?

La transparence est à la base de notre culture, et nous le transmettons chaque jour avec des communications claires et ouvertes à notre équipe – mises à jour hebdomadaires, équilibre d’informations et de soutien, histoires personnelles et empathie – et bien sûr, rire du chien et des enfants qui souhaitez rejoindre la réunion. Tout cela est lié à notre mission, où la technologie, l’empathie et l’expertise sont au cœur. Nous nous appuyons fortement sur ces trois éléments aujourd’hui. Ils guident nos décisions en tant qu’entreprise et nous rappellent que nous faisons ce qu’il faut pour nos employés, nos clients et nos membres.

J’ai également toujours apprécié l’agilité et la vitesse – non seulement dans notre technologie, mais aussi dans nos collaborateurs et dans la manière dont nous travaillons tous ensemble. Accolade regorge de résolveurs de problèmes, de personnes qui excellent à identifier les défis, à penser et à agir rapidement, à obtenir les bons résultats, à apprendre et à s’adapter. Ces qualités sont essentielles en ce moment et elles nous ont aidés à réaliser des progrès remarquables et à rester concentrés.

Qu’est-ce qui vous donne de l’espoir et de l’optimisme?

Notre peuple. Vraiment. Chacun de nos employés chez Accolade s’est mobilisé pour relever ce défi pour nos membres et les uns pour les autres. Ils aident les familles à répondre à leurs besoins et à leurs préoccupations en matière de santé, aident nos clients à comprendre comment leurs avantages font une différence dans la vie des gens et à être là les uns pour les autres. Nous avons tous dû faire des ajustements et des sacrifices sur cette voie, mais je n’ai jamais vu un groupe de personnes – chez Accolade, dans notre communauté, à travers le monde – travailler plus dur et plus intelligemment pour avoir un impact. Le mouvement All in Seattle en est un exemple. L’esprit humain est bel et bien vivant dans le monde. Nous regarderons en arrière – si tout va bien bientôt – et nous reconnaîtrons la puissance de cette connexion que nous avons les uns avec les autres et la véritable volonté de prendre soin de nos voisins. Quoi de plus optimiste que cela?

PDG d’Act-On Software, Kate Johnson. (Photo du logiciel Act-On)

Logiciel Act-On, N ° 22

Quelles mesures prenez-vous actuellement avec votre entreprise en réponse à la crise économique?

PDG d’Act-On Kate Johnson: Notre première priorité était de veiller à ce que nos employés et leurs familles soient en sécurité et en bonne santé afin que nous passions rapidement à un environnement de travail à domicile. Ensuite, nous avons estimé qu’il était important de rester compréhensif et flexible tout en nous assurant que nos employés se sentaient responsabilisés dans leur nouvelle configuration de travail à distance.

Heureusement, nous sommes une entreprise de technologie qui a l’infrastructure et la technologie en place pour passer rapidement au travail à distance avec un minimum de retard ou de contrainte sur les ressources. Cependant, nous sommes un groupe soudé qui s’est habitué à collaborer et à se distraire en personne. Nous avons donc dû nous assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde et avoir le sentiment d’avoir les bonnes ressources pour faire leur travail en toute confiance à la maison tout en jonglant avec les enfants, les animaux de compagnie ou même les mauvaises connexions Internet.

Bien que nous ayons pu faire transiter notre équipe de manière presque transparente dans le monde virtuel, beaucoup de nos clients ne l’ont pas fait. Pour les soutenir dans cette pandémie, nous avons des conversations en tête-à-tête en cours pour identifier leurs situations uniques et découvrir comment les préparer à réussir. Nous explorons toutes nos ressources et visons à être des joueurs d’équipe. Que cela signifie offrir aux clients des contacts actifs supplémentaires sans frais supplémentaires (nous avons envoyé une lettre à nos clients pour leur offrir une augmentation unique et gratuite de la capacité de couvrir toutes les communications liées aux coronavirus) ou étendre nos blocs de contacts à mesure que de nouveaux besoins se présentent. , nous restons aussi agiles que possible.

Nous n’avons pas paniqué et nous nous sommes battus. Au lieu de cela, nous avons investi notre énergie dans la recherche de mises en garde pour de nouvelles affaires et l’adaptation aux besoins uniques des clients dans cet environnement.

Quelles valeurs de leadership et quels conseils suivez-vous pendant cette crise?

Nous plaçons deux principes avant tout: la compassion et la transparence. L’immense pression de l’inconnu peut avoir des effets profonds sur une personne. Même si nos employés n’ont pas nécessairement peur d’être infectés par COVID-19, nombreux sont ceux qui craignent pour l’avenir et ne savent pas comment ce ralentissement économique va se répercuter sur eux-mêmes et leurs proches.

Notre programme d’aide aux employés en place offre à nos employés (et à leurs familles) d’excellentes ressources pour maintenir leur bien-être mental et physique. Du partage de webinaires sur la gestion du stress aux conseils parentaux en passant par la recherche d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, nous nous donnons les moyens de prendre soin de ce qui compte.

De plus, nous pensons qu’il est impératif de communiquer en interne de manière claire et opportune. Le leadership exécutif d’Act-On a fait de son mieux pour assurer la transparence de la santé financière de notre entreprise et de notre plan d’action prévu pour traverser la tempête. Nous avons un groupe intelligent qui travaille avec nous et être aussi transparent que possible contribue à garantir que nous travaillons tous vers le même objectif.

Pour garder les canaux de communication fluides, nous organisons régulièrement des réunions à mains levées, des réunions virtuelles, des communications fréquentes sur Slack, des réunions quotidiennes et un e-mail de mise à jour hebdomadaire sur tous les événements importants de la semaine.

Qu’est-ce qui vous donne de l’espoir et de l’optimisme?

Je suis fier de la façon dont notre équipe a accéléré la productivité et la collaboration si rapidement. Nous n’avons pas paniqué et nous nous sommes battus. Au lieu de cela, nous avons investi notre énergie dans la recherche de mises en garde pour de nouvelles affaires et l’adaptation aux besoins uniques des clients dans cet environnement.

Nous avons constaté une augmentation de l’activité et de nouvelles utilisations de nos logiciels et les clients se tournent vers nous pour notre expertise. Être en mesure de lier les armes et d’aider les autres nous a donné à tous une attention et un objectif bien nécessaires en période d’incertitude. De plus, en temps réel, nous apprenons tous à nous adapter et à nous soutenir mutuellement lorsque les interactions en personne sont tendues ou inexistantes. Bien que les circonstances soient sombres, je pense que nous apprenons rapidement et trouvons des idées et des leçons inestimables que nous exploitons maintenant et dans le futur.

Nous avons également fait de notre mieux pour maintenir un moral élevé en interne. Notre équipe se rassemble autour de «points d’eau» et de «happy hours» virtuels et partage activement des fils de discussion avec des conseils parentaux et même des photos d’animaux. On me rappelle constamment à quel point nous désirons tous la connexion humaine, et heureusement, nous vivons à une époque où la technologie facilite la connectivité et nous n’avons pas à faire cavalier seul.

Le PDG d’Auth0, Eugenio Pace. (Photo Auth0)

Auth0 (n ° 6)

Quelles mesures prenez-vous actuellement avec votre entreprise en réponse à la crise économique?

Le PDG d’Auth0, Eugenio Pace: Il y a un impact indéniable que COVID-19 a sur les entreprises du monde entier, et c’est une période complètement sans précédent dans laquelle nous vivons. Nous avons pris de nombreuses précautions pour assurer la santé de nos employés, comme la fermeture des bureaux, l’arrêt de tous les déplacements et le fait que nos 650 employés et plus travaillent à domicile.

Pour nos clients et partenaires, je me sens chanceux d’avoir un plan de continuité des activités en place depuis plusieurs années pour préparer tout type de crise, y compris une pandémie comme celle-ci. Conçu précisément pour des situations comme celle-ci, notre plan de continuité des activités fournit des étapes détaillées pour une action globale afin de garantir qu’il n’y a pas de dégradation de la qualité des services sur lesquels nos clients mondiaux comptent tellement.

En raison de cette pandémie, les entreprises ont été forcées de passer au travail à distance, et nombre d’entre elles ont eu des difficultés parce qu’elles ne disposaient pas de la bonne infrastructure et des bons outils. Notre culture de travail intrinsèquement éloignée (55% de nos employés travaillaient déjà à distance) nous a donné la liberté et la flexibilité de passer facilement à 100% de nos employés travaillant à distance au cours des deux dernières semaines, ce qui a été un changement sans heurt.

Personnellement, je regrette vraiment de ne pas entrer dans notre bureau tous les jours, mais je sais que le jour viendra bientôt quand je pourrai retourner à notre siège social de Bellevue et que nos bureaux mondiaux rouvriront. Parce que le travail à distance fait partie de notre ADN, nous voulions partager les meilleures pratiques pour toute personne intéressée et avons créé une ligne de communication avec nos promoteurs des relations avec les développeurs pour des appels vidéo 1: 1 pour entendre ce qui fonctionne pour eux.

En conséquence, mon plus grand conseil a été d’être très gentil, patient et flexible.

Nous continuons à chercher des moyens d’aider les organisations tout au long de cette pandémie, en particulier les défis d’authentification et d’autorisation, et proposons des outils gratuits pour les startups aux prises avec COVID-19, y compris notre programme Auth0 Startup Relief, ainsi qu’une authentification des employés gratuite jusqu’au 31 août. (jusqu’à 500 utilisateurs). Nous avons également rejoint la Seattle Foundation et d’autres organisations communautaires pour soutenir les travailleurs locaux et les familles les plus touchées par COVID-19.

Quelles valeurs de leadership et quels conseils suivez-vous pendant cette crise?

Chez Auth0, nous nous soucions profondément de garantir la sécurité de nos employés, clients, partenaires et leurs familles. En des temps incertains comme ceux-ci, cet engagement ne fait que se renforcer. Nous savons également qu’Auth0 fournit des fonctions essentielles à tous nos clients mondiaux et nous tenons notre responsabilité avec la plus haute importance éthique commerciale.

Je comprends que tout le monde est confronté à de nombreux facteurs de stress différents en raison de COVID-19. C’est une période très stressante. Les enfants sont à la maison après la fermeture des écoles (comme le mien), les gens prennent soin des membres de leur famille et le monde de chacun a été bouleversé. En conséquence, mon plus grand conseil a été d’être très gentil, patient et flexible.

Nous croyons vraiment en notre valeur fondamentale, «One Team». One Score », et nous nous y engageons à travers l’épaisseur et la fin. J’ai été très fier de voir les actes de gentillesse et de patience chez Auth0, et les membres de l’équipe se sont intensifiés pour s’entraider au cours des dernières semaines. Nous devons tous continuer à être bons les uns envers les autres.

Qu’est-ce qui vous donne de l’espoir et de l’optimisme?

Ce ne sont pas des moments faciles, et dans des moments d’incertitude comme ceux-ci, savoir que nous sommes tous dans le même bateau me donne de l’espoir. Je m’efforce d’être optimiste et de voir cela comme une opportunité de recueillir des informations et de repousser nos propres limites précédemment conçues, et de prendre ce défi comme une opportunité d’apprendre, de grandir et de nous améliorer. Cette situation continuera de poser des défis dans les mois à venir mais, en fin de compte, elle prendra fin et nous en sortirons tous plus forts et meilleurs qu’avant.

PDG de DefinedCrowd Daniela Braga. (Photo de Dário Branco)

DefinedCrowd (n ° 33)

Quelles mesures prenez-vous actuellement avec votre entreprise en réponse à la crise économique?

PDG de DefinedCrowd Daniela Braga: Les gens passent en premier. La sécurité de nos employés et de la communauté est notre priorité, notre première mesure a donc été de faire travailler à distance tous nos employés des quatre bureaux différents à domicile, toujours en accord avec les gouvernements et les autorités locales.

À partir de maintenant, avec DefinedCrowd entièrement à distance et toujours à pleine vitesse, nous suivons la situation de très près. Nous prenons le pouls de l’économie et de nos clients, et de leur réaction au développement des événements, même si nous n’avons pas remarqué de ralentissement significatif dans notre industrie. Et, bien que nous ne prévoyions pas de ralentir nos effectifs – qui atteindront 500 employés d’ici la fin de l’année – nous examinons actuellement le plan tous les mois, au lieu de tous les trimestres, pour prendre les mesures nécessaires en temps opportun.

Quelles valeurs de leadership et quels conseils suivez-vous pendant cette crise?

La résilience est une valeur très importante à garder à l’esprit pendant cette situation. Rester concentré et ne pas perdre de vue l’objectif final tout en vivant au jour le jour est très important pour lutter et surmonter les situations difficiles.

Qu’est-ce qui vous donne de l’espoir et de l’optimisme?

Rester concentré sur l’objectif final. J’aime me rappeler que nous savons que c’est une phase et que nous en sortirons. Comme il s’agit d’un problème mondial, affectant presque le monde entier, il me donne l’espoir de penser que nous allons nous attaquer à ce problème, apprendre notre leçon et en sortir redynamisé en tant qu’espèce entière.

Jessie-Woolley Wilson, PDG de DreamBox Learning. (Photo DreamBox)

DreamBox Learning (n ° 25)

Quelles mesures prenez-vous actuellement avec votre entreprise en réponse à la crise économique?

Jessie-Woolley Wilson, PDG de DreamBox Learning: Nous avions trois objectifs qui ont ancré notre stratégie de réponse COVID-19: prendre soin de nos employés; prendre soin de nos clients (étudiants, enseignants et administrateurs); prenez soin de notre entreprise: DreamBox Learning.

Premièrement, nous avons fermé nos bureaux il y a environ trois semaines afin que nos coéquipiers soient en sécurité et en mesure de travailler à domicile (FMH) dans cet environnement incertain.

Deuxièmement, nous avons fourni des ressources supplémentaires aux écoles et aux parents pour les aider à naviguer dans l’environnement d’apprentissage à distance inconnu. Nous étions déterminés à aider les écoles à continuer à apprendre, même si elles étaient obligées de fermer dans le cadre de leur stratégie d’atténuation des risques COVID-19.

Enfin, pour prendre soin de DreamBox, nous faisons de la planification d’urgence. Personne ne sait comment cette crise économique et cette pandémie se dérouleront ni combien de temps les écoles seront fermées. Ainsi, en réponse à l’environnement commercial incertain, nous avons des plans pour plusieurs scénarios allant d’un retour rapide aux opérations commerciales normales à une période prolongée de fermeture des écoles. Pendant que nous nous efforçons de soutenir les apprenants et les tuteurs d’apprentissage, nous nous serrons la ceinture pour sortir de la crise.

L’une des valeurs de notre entreprise chez DreamBox est Be Adaptive. Nous demandons aux jeunes apprenants d’être adaptatifs car la technologie personnalise leur expérience d’apprentissage. En ce moment, nous demandons également à nos employés et clients d’être adaptatifs et de rester flexibles alors que nous réagissons à un environnement en évolution rapide et attendons que cette situation extraordinaire de COVID-19 se clarifie.

Si nous prenons d’abord soin des employés, ils peuvent continuer à prendre soin des clients. Si nous prenons soin des clients, nous prenons soin de DreamBox.

Quelles valeurs de leadership et quels conseils suivez-vous pendant cette crise?

C’est en période d’incertitude que les dirigeants doivent équilibrer les stratégies pour vous aider à survivre aux nouvelles menaces et à celles qui vous aideront à prospérer dans le futur. Nous ne pouvons jamais perdre de vue l’avenir.

Notre approche de cette crise restera ancrée dans ces trois objectifs: prendre soin des employés, prendre soin des clients et prendre soin de l’entreprise. Si nous prenons d’abord soin des employés, ils peuvent continuer à prendre soin des clients. Si nous prenons soin des clients, nous prenons soin de DreamBox.

Qu’est-ce qui vous donne de l’espoir et de l’optimisme?

Malgré le ralentissement soudain des achats, nous constatons une demande et des inscriptions importantes pour DreamBox. En seulement 10 jours, nous avons 1,3 million d’élèves supplémentaires sur notre plate-forme grâce à notre offre d’extension gratuite pour les clients des écoles existantes ainsi qu’à l’essai gratuit que nous avons mis à la disposition des parents.

Notre source d’espoir est notre ferme conviction que malgré les circonstances difficiles, le résultat de beaucoup plus d’écoles et de parents exploitant des solutions edtech comme DreamBox sera une acceptation que l’apprentissage mixte et en ligne est une partie essentielle d’une éducation de haute qualité et que ces outils sont là rester. Les 13 milliards de dollars réservés à l’éducation et aux technologies de l’information dans le cadre du plan de relance économique prouvent que nos dirigeants nationaux et nationaux de l’éducation continueront d’investir dans des solutions d’apprentissage efficaces et engageantes, soutenues par la technologie, dans les années à venir.

Nous sommes convaincus que DreamBox peut devenir une partie essentielle et permanente des stratégies d’apprentissage personnalisées, maintenant et à l’avenir. Nous restons également optimistes quant à l’impact que nous pouvons avoir pour TOUS les étudiants à l’avenir.

Le PDG d’Icertis, Samir Bodas. (Photo Icertis)

Icertis, n ° 7

Quelles mesures prenez-vous actuellement avec votre entreprise en réponse à la crise économique?

Le PDG d’Icertis, Samir Bodas: En ce moment, nous pensons à ce que nous faisons maintenant en tant que Quatre Anneaux de Responsabilité: Mon Anneau: #takecareofself; The Family Ring: #takecareoffamily; L’anneau communautaire: #takecareofcommunity; Le Business Ring: #takecareofbusiness.

Dans le cadre des Rings 1 et 2, nous encourageons tous les Icertiens et leurs familles et concentrons les énergies de l’entreprise sur la prise en charge de leur santé et de leur sécurité avant tout.

Ensuite, nous sommes tous en train d’externaliser les besoins de l’équipe dans la communauté, et nous nous impliquons pour aider là où c’est approprié – par exemple, nous nous sommes engagés à aider les enfants avec des repas dans la région de Seattle et à fournir des équipements de protection individuelle au personnel de santé à Pune, en Inde, où nous avons un grand pourcentage de nos employés. Nous continuerons de prendre soin de la communauté de toutes les manières possibles.

Le 4ème Ring – en prenant soin de nos clients et de nos activités – permet à Icertis de soutenir nos fournisseurs et Icertians, qui dépensent ensuite de l’argent pour ce qu’ils veulent / ont besoin. Et ce cycle est essentiel pour relancer l’économie mondiale.

Dumbledore résume bien l’humeur: le bonheur peut être trouvé, même dans les moments les plus sombres, si l’on se souvient seulement d’allumer la lumière.

Plus précisément, nous restons proches de nos clients pour comprendre les défis auxquels ils sont confrontés et travailler avec eux pour y faire face de front – par exemple une chose que nous avons entendu très tôt était que nos clients se tournent vers leurs contrats pour comprendre et traiter les implications commerciales de la crise actuelle. Nous avons déployé une équipe swat pour aider les clients dans cette analyse de données.

De plus, en règle générale, nos clients comptent sur leurs champions ICM internes comme support de première ligne pour fournir des conseils et résoudre les problèmes de blocage, mais l’accès à leur personnel de support interne principal peut être perturbé en raison d’une maladie, d’un congé familial pour raison médicale ou d’autres perturbations sur le lieu de travail. Pour résoudre ce problème, nous avons créé un programme de support étendu 24/7 gratuit pour aider les entreprises à maintenir la continuité de leurs activités.

Quelles valeurs de leadership et quels conseils suivez-vous pendant cette crise?

C’est dans des moments comme ceux-ci où votre investissement dans la culture et les valeurs est vraiment payant. Chez Icertis, nous sommes guidés par nos valeurs FORTE (équité, ouverture, respect, travail d’équipe, exécution) et certains de nos appels difficiles comme restreindre les voyages aux clients clés, rendre le travail à domicile au début de la crise, partager tout ce que nous savons – le bien , le mauvais, le laid – ouvertement, etc., ont été faits avec FORTE comme lumière de guidage.

Nous avons constaté que malgré le verrouillage, malgré la WFH, malgré l’anxiété, les Icertiens ont globalement intensifié et n’ont pas manqué une étape, que nous attribuons à la forte culture et aux valeurs de l’entreprise. Du point de vue de la culture, nos investissements dans la création d’un milieu de travail solide axé sur les employés ont rendu le passage au travail virtuel presque transparent pour nous.

Qu’est-ce qui vous donne de l’espoir et de l’optimisme?

Je pense que la citation suivante (envoyée à ma femme et moi par notre amie, Stacy) par le grand Dumbledore résume bien l’ambiance – «Le bonheur peut être trouvé, même dans les moments les plus sombres, si l’on se souvient seulement d’allumer la lumière . ” En voyant l’effusion d’amour et de bonne volonté des gens du monde entier, on a l’impression que 7,5 milliards de personnes viennent juste de penser à allumer la lumière!

PDG de Moz, Sarah Bird. (Photo Moz)

Moz (n ° 11)

Quelles mesures prenez-vous actuellement avec votre entreprise en réponse à la crise économique?

PDG de Moz, Sarah Bird: Notre première priorité est de protéger la santé des membres de notre équipe, des fournisseurs et de la communauté en exigeant la distance physique, en encourageant les soins personnels et en étant flexible avec les heures de travail. Nous avons également donné à Mozzers le congé il y a quelques semaines juste pour «prendre une pause» et s’organiser.

Deuxièmement, nous soutenons les spécialistes du marketing du monde entier en offrant gratuitement nos formations SEO approfondies et accessibles jusqu’au 31 mai. Depuis son lancement au début de cette semaine, le code promotionnel a été utilisé plus de 50 000 fois! Nous travaillons également avec des clients qui sont profondément touchés par COVID-19 pour fournir un soulagement temporaire pendant cette période. Nous sommes tous dans le même bateau et nous voulons désespérément que nos clients réussissent.

Enfin, nous modifions notre façon de planifier et de prendre des décisions. Nous jetons nos prévisions par la fenêtre car aucune des tendances de l’entreprise ne va se perpétuer. Nous passons plus de temps à réfléchir à la planification de scénarios; au lieu d’élaborer des stratégies basées sur les performances passées, nous imaginons des hypothèses et nous proposons des pistes pour l’avenir.

Nous jetons nos prévisions par la fenêtre car aucune des tendances de l’entreprise ne va se perpétuer.

Nous examinons et reportons bon nombre de nos principales dépenses afin que nous puissions mieux assurer la pérennité de l’entreprise face à l’incertitude à venir. Nous avons mis en place un reporting quotidien des indicateurs avancés et nous suivons attentivement les actualités afin de pouvoir ajuster nos décisions en fonction des données les plus récentes de l’époque. La nécessité est la mère de l’invention. Nous avons la créativité et le courage de traverser cette période plus forte que jamais.

Nous entrons dans cette période à partir d’une position de force et nous avons la chance de ne pas être dans une industrie qui est immédiatement affectée de manière catastrophique. Quoi qu’il en soit, notre position de force ne nous empêche pas d’être prudents et proactifs face à un environnement commercial très dynamique.

Quelles valeurs de leadership et quels conseils suivez-vous pendant cette crise?

Nos valeurs fondamentales, TAGFEE, nous aident à nous guider à travers, en particulier la transparence (intensifier la communication), la générosité (de nombreuses personnes à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise ont besoin de notre soutien en ce moment), l’empathie (tenir de l’espace pour la souffrance des autres) et le plaisir (trouvez des moyens d’apporter de la joie à ceux qui vous entourent et d’embrasser l’humour de la potence).

Nous sommes tous dans le même bateau et nous devons partir de la présomption de soutien mutuel, de créativité et de sacrifice. Il n’y a pas de «nous» contre «eux».

J’adore cette citation de Churchill: «Le succès n’est pas définitif. L’échec n’est pas fatal. C’est le courage de continuer qui compte. » Continue. Faites la bonne chose suivante. Courage.

Qu’est-ce qui vous donne de l’espoir et de l’optimisme?

Je suis très encouragé par la compassion et la créativité que je vois dans la communauté de Seattle. J’adore le mouvement All In Seattle, par exemple. Je vois beaucoup de voisins aider les voisins. Les Vancouverois, nos voisins du nord, se mettent à applaudir tous les soirs à 19 h. pour encourager leurs travailleurs de la santé. Il y a des blagues délicieusement sombres qui m’aident à traverser les moments difficiles; Je crois au pouvoir du rire.

Enfin, je suis encouragé par le fait que les premières régions touchées progressent bien contre cette maladie lorsqu’elles agissent de manière agressive. Avec détermination, ingéniosité, sacrifice et compassion, nous pouvons passer de la survie à la prospérité dans les mois à venir.

Remitly PDG Matt Oppenheimer. (Remitly Photo)

Remitly (n ° 3)

Quelles mesures prenez-vous actuellement avec votre entreprise en réponse à la crise économique?

Le PDG de Remitly, Matt Oppenheimer: Au cœur de notre entreprise se trouve un engagement envers le client. Ceci est et restera notre valeur la plus importante, mais elle devient de plus en plus importante en ces temps actuels. Nous comprenons que les envois de fonds sont une bouée de sauvetage pour les personnes, en particulier face à une crise mondiale. Tout ce que nous faisons pendant que nous gérons l’incertitude de cette situation est fait en pensant à nos clients. Chaque jour, notre équipe se présente et nous nous efforçons d’être meilleurs pour nos clients car ils dépendent de nous.

Quelles valeurs de leadership et quels conseils suivez-vous pendant cette crise?

Réaliser cette situation a des implications individuelles pour tout le monde, qui réagissent tous différemment à cette crise. J’essaie d’être moi-même authentique et empathique en dirigeant l’équipe. Nous devons prendre soin de nous et les uns des autres, et chaque personne mérite d’avoir la possibilité de traiter cela à sa manière. Toute mon équipe a intensifié ses communications et je m’engage personnellement à maintenir un dialogue très ouvert avec notre équipe mondiale. Nous avons organisé des réunions hebdomadaires à l’échelle de l’entreprise, des sessions de questions / réponses régulières, des déjeuners virtuels et des happy hours pour moi et l’équipe. Je m’engage à répondre aux questions de manière ouverte et authentique, car nous sommes tous dans le même bateau.

Qu’est-ce qui vous donne de l’espoir et de l’optimisme?

L’équipe Remitly. Regarder l’équipe se présenter chaque jour face à ce que nous voyons dans nos communautés et les regarder travailler ensemble pour servir nos clients. Être uni dans notre mission et avoir un sens de la communauté me donne de l’espoir. Bien que les temps soient difficiles maintenant, cela est temporaire et nous en ressortirons plus forts, ayant acquis une compréhension encore plus profonde de nos clients et un sens inégalé de l’empathie client au sein de notre équipe mondiale.

PDG de PayScale Scott Torrey. (Photo PayScale)

PayScale (n ° 9)

Quelles mesures prenez-vous actuellement avec votre entreprise en réponse à la crise économique?

Scott Torrey, PDG de PayScale: Nous restons très proches de nos clients en ce moment. Ils ont plus que jamais besoin de nos conseils, de notre soutien et de notre leadership. Ce sont des temps tumultueux et plus les décisions sont motivées par des faits et des données, meilleure est la réponse. Nous sommes là pour que nos clients s’assurent qu’ils disposent des meilleures données présentées de manière optimisée pour prendre de bonnes décisions pour leur entreprise.

Quelles valeurs de leadership et quels conseils suivez-vous pendant cette crise?

En tant que personne qui est récemment revenue de 7 ans au Royaume-Uni, je ne peux pas m’empêcher de penser aux mots de Winston Churchill qui a dit: “Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et l’opportunité dans chaque difficulté.”

Ma conviction est qu’il est temps pour nous tous de tenir compte de ces conseils et de considérer le monde comme une opportunité pleine de difficultés!

Qu’est-ce qui vous donne de l’espoir et de l’optimisme?

Après avoir traversé le crash .com de 2000, le 11 septembre et l’effondrement de 2008 – nous avons suffisamment d’histoire récente pour savoir que cela aussi passera.

La PDG de Puppet, Yvonne Wassenaar. (Photo de marionnette)

Marionnette (n ° 10)

Quelles mesures prenez-vous actuellement avec votre entreprise en réponse à la crise économique?

Yvonne Wassenaar, PDG de Puppet: Nous avons commencé à agir il y a plusieurs semaines lorsque le virus commençait à peine à se propager dans le monde entier. Au départ, nous nous sommes concentrés sur la façon de protéger nos équipes et notre communauté et nous nous sommes rapidement étendus sur la meilleure façon de soutenir nos clients et la communauté open source pendant cette période difficile.

Nous avons été continuellement engagés avec des experts mondiaux pour évaluer les attentes mondiales en matière de santé et d’économie au cours des prochains mois et trimestres et nous avons été à l’avant-garde du respect des meilleures pratiques recommandées par nos investisseurs à leurs sociétés de portefeuille.

Étant donné que nos solutions offrent aux clients la possibilité de gérer leur infrastructure de manière plus efficace et sécurisée, de manière distante si nécessaire, nous continuons de faire confiance à notre proposition de valeur à long terme et à notre potentiel commercial. Cependant, nous nous attendons à ce qu’il y ait une «nouvelle normalité» découlant de cette pandémie et notre équipe continue de s’adapter à ce changement en conséquence. À mesure que la situation évolue, nous évoluerons rapidement et agilement avec elle.

Prendre soin de votre équipe, de votre communauté et de vous-même est essentiel pour gérer cette période difficile.

Quelles valeurs de leadership et quels conseils suivez-vous pendant cette crise?

Il est important de se pencher sur la crise et d’agir rapidement pour minimiser les perturbations à long terme. Prendre soin de votre équipe, de votre communauté et de vous-même est essentiel pour gérer cette période difficile. Il est de notre devoir à tous en tant que leaders de fournir à nos équipes de la perspective, de la concentration et du calme.

Qu’est-ce qui vous donne de l’espoir et de l’optimisme?

La rapidité avec laquelle les gens se rassemblent pour s’entraider, pour apprendre et ensuite agir de manière à faire la différence. Et la façon dont les gouvernements du monde entier commencent à intensifier et à aider les personnes, les entreprises, les professions médicales et plus encore alors que nous traversons ces temps difficiles.