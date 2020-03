les documentaires à voir absolument en quarantaine

Au cours des derniers jours, nous sommes tous contraints à un quarantaine préventif grâce à la nouvelle coronavirus, une pandémie qui a malheureusement touché des pays du monde entier.

Heureusement, cependant, nous sommes à une époque où le Web offre de nombreuses alternatives pour sortir. L’une est certainement la plate-forme de contenu en streaming Netflix, où il y a des dieux documentaires parfait pour passer les jours. Voici les détails.

Netflix: les documentaires à regarder pendant la quarantaine

Commençons immédiatement par Wild Wild Country, sorti en 2018, est l’histoire du transfert de toutes les activités principales de Bhagwan Shree Rajnesh était le véritable souverain multimilliardaire d’un groupe d’adeptes présents sur tous les continents. Dès sa naissance, son histoire sera racontée à travers six épisodes, des bizarreries et contradictions aux controverses et scandales. La deuxième minisérie s’intitule Les jouets de notre enfance créé par Brian Volk-Weiss.

Les téléspectateurs qui ne sont plus jeunes se souviendront sûrement du succès de Masters of the Universe, G.I. Joe ou l’immortelle Barbie. Ceux-ci, ainsi que les gadgets de la franchise la plus célèbre au monde, Star Wars, sont les objets de la première saison, sortie en 2017. En 2018, une deuxième saison est sortie avec des épisodes sur Star Trek, Transformers, Lego et Hello Kitty.

L’avant-dernière minisérie que nous aimerions recommander est Argent sale, composé de six épisodes, raconte les principaux scandales financiers de ces dernières années. Parmi les producteurs, on retrouve Alex Gibney, auteur du premier épisode consacré à la découverte de la falsification des émissions des voitures diesel du groupe Volskswagen. La dernière mini-série à regarder s’intitule Five Came Back, composé de trois épisodes qui devraient être un peu moins qu’une bible. Nous parlerons de 5 réalisateurs modernes qui analysent les expériences des documentaires de guerre de cinq réalisateurs classiques.