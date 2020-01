Les données de l’Apple Watch révèlent le dépôt d’un faux rapport de police dans le Michigan

Un homme du Michigan âgé de 26 ans a été accusé d’avoir déposé un faux rapport de police après que la police a découvert que les données sur son Apple Watch ne correspondaient pas à son histoire.

Le 15 décembre, Sean Samitt s’est admis à l’hôpital Henry Ford où il a été soigné pour coups de couteau. À l’époque, il a affirmé avoir été attaqué à l’extérieur de sa synagogue par un homme criant des propos antisémites.

Detroit Free Press déclare:

Samitt a déclaré aux policiers qu’il avait été frappé à la poitrine et à l’abdomen lors de la rencontre et qu’il craignait pour sa vie, a indiqué le rapport. Il a déclaré s’être échappé en agenouillant l’attaquant à l’aine et en le repoussant, puis s’est rendu à l’hôpital Henry Ford où un membre du personnel de sécurité a appelé les autorités locales à propos de l’attaque.

Selon ces informations, la police était très méfiante à l’égard des allégations, étant donné qu’aucune arme ni trace de sang n’ont été trouvées dans le parking où il a affirmé avoir été attaqué. La police a examiné des images de surveillance et a confirmé qu’aucune attaque de ce type n’avait eu lieu. Samitt a ensuite affirmé qu’il avait perdu connaissance et s’était poignardé accidentellement pendant qu’il lavait la vaisselle à la synagogue et qu’il avait menti au sujet de l’incident parce qu’il était harcelé au travail l’état de santé.

À ce stade, les agents ont obtenu des données de l’application Santé sur l’iPhone de Samitt, en particulier les données de fréquence cardiaque de son Apple Watch. Ces données ont confirmé qu’il n’avait pas perdu connaissance à l’époque présumée, auquel moment Samitt a admis s’être délibérément poignardé.

Il aurait déclaré à la police:

“J’ai mis le couteau pour voir à quel point il était profond, car je n’étais pas vraiment sûr, alors dans le processus, je l’ai probablement creusé un peu plus.”

Samitt aurait voulu sortir de son contrat avec Temple Kol Ami et y voyait sa sortie. Il avait travaillé pendant 18 mois comme soliste cantoral ou directeur musical. Il a démissionné de son travail le lendemain de la dénonciation du crime. Il doit comparaître à nouveau le 14 janvier. S’il est reconnu coupable, il pourrait encourir jusqu’à quatre ans de prison.

