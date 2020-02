Les données de Voxi ont stimulé la SIM, seules les offres à partir de 10 £ par mois se terminent très bientôt

La dernière promotion de Voxi, tout comme son homologue de série télévisée – Love Island, prendra fin très bientôt. Avec une date de fin fixée dans la pierre du 19 février, il sera maintenant temps de conclure l’une de ces offres de cartes SIM populaires.

Alors, qu’obtenez-vous réellement avec une carte SIM Voxi? Cette date de fin met simplement en évidence la fin des augmentations de données de Voxi. Avec son plan de 6 Go actuellement à 8 Go et son option de 15 Go à 20 Go.

Bien que cette augmentation des données soit évidemment un bonus bienvenu, la vraie victoire avec Voxi est en deux parties. Tout d’abord, le réseau propose des réseaux sociaux illimités, vous ne serez donc jamais facturé pour l’utilisation de Facebook, Whatsapp, Instagram et une multitude d’autres plateformes.

Deuxièmement, Voxi fonctionne sur des contrats glissants d’un mois afin que vous puissiez rester éternellement ou partir immédiatement. Tous ces facteurs sont réunis pour faire de Voxi un concurrent sérieux dans le monde des offres SIM uniquement.

Cependant, le marché est très concurrentiel en ce moment et un réseau s’est intensifié pour offrir une concurrence particulièrement forte à Voxi – Smarty Mobile. Faites défiler vers le bas pour en savoir plus sur ce qui est disponible à la fois de Voxi et Smarty.

Forfait SIM uniquement de Voxi | 1 mois glissant | 6 Go 8 Go de données | Appels et SMS illimités | 10 £ par mois

La moins chère des deux options, c’est un excellent prix pour 8 Go de données. Et, avec les contrats glissants de 1 mois de Voxi, vous n’avez pas à vous soucier d’être coincé avec un long contrat. Bien que 8 Go de données puissent ne pas être suffisants pour certaines personnes, l’utilisation illimitée des médias sociaux aide à équilibrer cela.

Forfait SIM uniquement de Voxi | 1 mois glissant | 15 Go 20 Go de données | Appels et SMS illimités | 15 £ par mois

Sautez d’un quart par mois et vous obtenez une augmentation impressionnante de votre plafond de données. Un lourd 20 Go de données couplé aux réseaux sociaux illimités de Voxi devrait signifier que vous n’avez aucun problème à manquer en cours de mois. Si vous avez besoin d’un peu plus de données, c’est l’un des meilleurs prix autour de ce point de données.

La SIM concurrente de Smarty ne propose que:

Smarty Mobile est à bien des égards très similaire à Voxi. Ils offrent tous les deux des contrats mobiles d’un mois, ils sont tous deux abordables, mais Smarty a le petit peu de données supplémentaires pour remporter la victoire pour les accros aux médias non sociaux.

Pour 10 £ par mois, Smarty vous fournira 30 Go de données. C’est tout à fait un coup de pouce sur ce qui précède de Voxi et vous permet de vous attacher. Sautez jusqu’à 15 £ par mois et vous verrez vos données grimper jusqu’à 50 Go.