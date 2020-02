Les doutes de l’éternel débat des «stock-options» en Espagne

Premièrement, Tuenti était le fleuron de l’entrepreneuriat en Espagne bien avant que l’option de créer une entreprise technologique dans le pays et de réussir ne soit une option. Au fil des ans, MasMóvil a également atterri, distribuant près de 32 millions d’euros dans un plan d’incitation – rien de comparable à ce que l’on voyait auparavant au sud des Pyrénées. Avec d’autres excellents exemples en cours de route, le dernier à rejoindre la liste des célèbres options d’achat d’actions a été Cabify.

Étonnamment, et dans le cadre d’une réunion sur le tourisme, le co-fondateur Juan de Antonio, a annoncé il y a quelques semaines que 28% des travailleurs de Cabify, quelque 400 employés, bénéficieraient d’un programme d’options sur actions gracieuseté de son siège fiscal aux États-Unis. C’est un moyen d’attirer les talents et les collaborateurs participent aux succès de l’entreprise, a soutenu le fondateur.

Programme incitatif ou non à part, cette annonce a sonné en même temps que la France annonçait une réforme de ces modèles de rémunération. La France a ensuite mis la tête du continent tandis que la première licorne espagnole a fait du Delaware, son siège fiscal, une raison pour exercer cette option. C’était une touche d’attention pour un pays où l’innovation et l’attraction – en plus de la permanence – des talents passent par de faibles heures.

Encore une fois, et après de longues années à débattre de cette ressource, la question des stock-options refait surface plus que jamais.

La lettre d’intention, qui reste pratiquement en cela, dans les intentions

Novembre 2018. Le modèle de rémunération par la participation dans les entreprises était déjà un vieux chien au berceau de l’innovation mondiale et l’Europe voulait sa propre version.

En 1957, lorsque Fairchild Semiconductors a été l’une des premières sociétés à adopter ce nouveau modèle; Déjà en 1970, les stock-options étaient une constante pour tous les employés et ne se sont développées qu’à ce jour liées à l’industrie technologique. Pour la Silicon Valley et son armée d’ingénieurs, les stock-options fonctionnaient déjà comme une monnaie d’échange plus ajoutée aux salaires d’engraissement de leurs équipes techniques.

Pendant ce temps, l’Europe a considéré le miracle de la Silicon Valley et son système de compensation comme l’une de ses sorties vers la stagnation de son industrie. Et bien qu’il y ait déjà de grandes entreprises telles que Stripe, Spotify ou BlaBlaCar dans tout le Vieux Continent, leurs PDG et fondateurs ont demandé quelque chose de plus. Ensemble et avec 30 signataires, les principales entreprises technologiques européennes – dont Cabify est situé – ont publié une lettre pour que l’Europe commence à prendre des mesures urgentes.

Dans le Vieux Continent, seulement 10% du capital des entreprises technologiques finissent par être des employés, contre 20% du même type d’entreprises aux États-Unis.

Fondamentalement, un appel aux différents pays membres à réduire l’imposition des modèles de rémunération alternatifs d’une manière similaire à celle enregistrée aux États-Unis afin d’attirer les talents dans les années à venir; En plus d’une solution viable à la crise de la croissance économique en Europe. Et bien que les intentions soient louables et que l’Union européenne se débat dans son ensemble, l’industrie technologique du continent est confrontée à certaines des variables les plus compliquées du moment: 30 pays différents, avec leurs réglementations respectives ou réglementations et cultures de tous Type. En fait, ces questions sont celles analysées par le manuel Index Ventures pour promouvoir la culture des stock-options en Europe: l’absence de la culture du risque dans tous les pays membres a été l’un des premiers écueils de l’entrepreneuriat dans le région. En fait, selon leurs chiffres, dans le Vieux Continent seulement 10% du capital des entreprises technologiques finissent par être des salariés, contre 20% du même type de sociétés américaines.

Un an s’est écoulé depuis et en Espagne, la situation reste dans la même direction. Tant en Finlande, en Irlande – où les réformes d’il y a trois ans sont déjà décrites comme un échec – ou en Allemagne, où ce modèle est considéré comme absent en raison “d’un travail incitatif et dur dans la croissance de son industrie” qu’ils ont négligé d’autres problèmes, selon Carlos Mateo de l’Association espagnole de démarrage dans des déclarations à Hypertext.

Maintenant, en fait, c’est la France qui place le continent au sommet. “En France, les choses se font, je ne dis pas mieux, mais beaucoup plus vite, ils mettent les piles avec tout ce qui a trait à l’entrepreneuriat”, poursuit Mateo sur le cas français. Pour Tomás Blasco, de l’UDIMA, France “Ils l’ont pris au sérieux et vont s’engager dans le monde des vraies options d’achat d’actions et se concentrer sur la réduction de la fiscalité c’est la seule chose qui ait du sens. “Plus précisément, la France a initié un programme fiscal plus convivial pour les entreprises étrangères employant des salariés en France – son engagement à attirer et à maintenir les talents, la lutte voilée contre les États-Unis -, en plus d’une réduction du prix auquel ces actions peuvent être proposées aux salariés. Désormais, la France fait l’envie des Européens avec la technologie.

L’Espagne, avec la politique

Avec la nouvelle loi française, les autres pays regardent avec suspicion leurs sales chiffons en matière de réformes. “A la question de la situation en Espagne, car la vérité est qu’elle est la même qu’il y a des années; c’est la proposition éternelle des partis politiques qui est généralement oubliée car en quatre ans, des problèmes plus importants se posent”, explique Tomás.

C’est une question qui est effectivement passée par l’agenda politique des différents partis au cours des différentes élections de ces dernières années. En fait, c’est l’une des rares choses dans lesquelles toutes les couleurs sont presque d’accord et “savent ce qui doit être fait”, soutient Carlos. “Nous voulons que ce soit l’une des mesures essentielles de la future loi sur les startups – qui ne finira pas par arriver – mais nous ne savons pas comment le problème se déroule”, ajoute-t-il.

Considéré comme un système de rémunération variable qui aligne les intérêts des actionnaires et des équipes de travail, il est l’une des meilleures mesures pour atténuer les tensions de liquidité dans les entreprises – l’un des plus grands pièges technologiques. Mais, expliquent-ils, cela n’a de sens que de l’appliquer s’il “s’accompagne de mesures fiscales. Et c’est ce qui en Espagne est un peu retardé”, explique-t-il de l’UDIMA.

Lorsque vous souscrivez à ce plan d’options sur actions, la seule chose que la société vous dit, c’est qu’il vous donnera la possibilité d’acheter des actions au prix d’aujourd’hui et que vous devrez être avec eux pendant tant d’années. Après ce temps, si c’était bon, vous obtenez les différences. Le problème en Espagne est que lorsque le plan est exécuté, il y a un premier impact fiscal dû au bénéfice de ces actions par rapport au prix de départ. Le deuxième impact fiscal survient lorsque vous vendez ces actions pour le goodwill. “

La vérité est que le gouvernement est très clair sur la situation et ce qui doit être fait pour modifier les règles du jeu. La réalité est que peu de personnes sont venues s’asseoir pour appliquer les mesures. Maintenant, avec un gouvernement conjoint entre Podemos et PSOE prônant une politique d’augmentation des taxes, l’idée de faire une réduction peut rester en arrière-plan dans votre plan de route.

D’un autre côté, expliquent les experts, il existe des conditions de marché. Il doit y avoir des paramètres très clairs dans la valorisation de l’entreprise, avant et après l’octroi des stock-options, il doit aussi y avoir un projet évaluable, car si cela n’a pas de sens “, fait valoir Tomás; ce sont précisément les doutes des salariés eux-mêmes sur le fonctionnement de ces plans de rémunération qui, en plus de la faible incitation, lestent leur mise en pratiquer

Modèle de réussite ou cas du passé?

Qu’en Espagne et dans le reste de l’Europe, nous sommes en retard est un fait qui était clair depuis longtemps. Si tard que certains, principalement aux États-Unis, se sont déjà interrogés sur le fait que le système de rémunération des stock-options, bien qu’il soit très standardisé, est un mécanisme inefficace pour attirer les talents. Brian Hall et Kevin Murphy, dans leur étude The Trouble with ‘Stock Options’, ont fait valoir que “les entreprises qui paient des options au lieu de l’argent liquide empruntent réellement aux employés […] affectée de cette manière au type de travailleurs que l’entreprise attire. “

De cette manière, ils soulignent que “les augmentations salariales progressives et les bonus, surtout s’ils ne sont pas liés à la valeur des actions, telles que les stock-options, sont susceptibles de favoriser la rétention des salariés de la même manière, ou mieux, et à un coût plus attractif pour l’entreprise. “

En tout cas, ils ne sont pas les seuls à avoir remis en cause tous les avantages promis par les stock-options. Mark Suster de Upfront Capital a analysé les changements économiques et leurs effets sur ce modèle.

Pendant les années d’or des stock-options, analysent-ils, le système était parfaitement logique. Il y avait un système d’entreprises technologiques qui cherchaient à sortir rapidement des marchés publics. Les propriétaires des actions avaient un horizon assez clair. Aujourd’hui, la situation indique le contraire. Les entreprises elles-mêmes prolongent leur engagement public le plus longtemps possible.

“En restant privé plus longtemps, le capital privé contrôle les comptes des entreprises plus longtemps”, fait valoir l’analyste dans sa publication. En ce sens, il suffit de voir comment Uber, Lyft ou Snapchat ont étendu leurs introductions en bourse alimentées par de très grands fonds privés qui changent la perspective des propriétaires d’entreprise; ainsi que le cas espagnol de Cabify, une entreprise dans laquelle les cloches de la Bourse commencent déjà à sonner fort. Plus de capitaux privés, moins de risques et une exposition publique dans les bourses. Cela, analyse-t-il, peut générer un système de rémunération brillant qui finit par décevoir les employés ou même se sent mis sous pression par la situation.

