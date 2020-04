les e-mails de phishing continuent d’attaquer de nombreux utilisateurs

Les escroqueries en ligne les plus fréquentes se cachent derrière phishing par e-mail capable de voler des données sensibles et d’affecter les cartes de crédit et de vérifier les comptes. Ces tromperies ciblent quotidiennement de nombreux utilisateurs, menaçant ainsi leur sécurité et les trompant psychologiquement. Ils se présentent à travers des messages fictifs, dont l’adresse d’origine est toujours fausse et fait référence à celle d’entreprises et d’institutions bancaires qui, évidemment, ne sont pas impliquées mais voient leur nom et leurs logos utilisés illégalement par des cybercriminels. Ces derniers, afin d’atteindre leur objectif, créent des messages qui, très souvent, concernent la suspension du compte courant, justifiant ainsi la demande de saisie des données et justificatifs d’identité.

Phishing: les e-mails cachent souvent des escroqueries en ligne qui peuvent effacer vos comptes!

L’invitation à fournir vos données sensibles est toujours présente dans les e-mails de phishing, ce qui vous permet de les reconnaître. Aucune entité digne de confiance n’encourage généralement ses clients à fournir des informations personnelles en ligne; il est surtout peu probable que cette demande soit suivie d’une invitation à cliquer sur liens et fichiers. Ces derniers, en effet, sont toujours utilisés par les cybercriminels pour envoyer leurs victimes pages de clonage qui permettent de soustraire les informations demandées. Des informations qui permettent presque toujours aux criminels d’accéder à l’épargne des victimes en les retirant en quelques instants.

La reconnaissance des escroqueries en ligne et des e-mails de phishing est donc essentielle pour protéger non seulement vos données personnelles, vos mots de passe et vos informations d’identification, mais aussi votre argent. Ce n’est qu’en prévenant l’attaque, et donc en éliminant le message derrière lequel il se cache, que vous avez la possibilité de entraver l’intention des malfaiteurs et ne prenez pas de risques. Nous vous conseillons donc de ne jamais suivre ce qui est suggéré par ces e-mails et de ne pas accéder à des pages apparemment fiables en utilisant des liens fournis par des tiers.