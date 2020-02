les e-mails de phishing vident vos cartes et vérifient les comptes

nouveau phishing par e-mail ils tentent de drainer les économies des titulaires de cartes de crédit et de comptes bancaires en volant les données qui permettent d’accéder au compte en ligne. Le nom, le prénom, les informations d’identification et le mot de passe sont, en fait, demandés par les cybercriminels par le biais de communications conçues spécifiquement pour tromper les utilisateurs concernés. Ces messages, à première vue, peuvent apparaître comme officiels, provenant en fait de institutions bancaires mentionnés par les malfaiteurs. En réalité, les logos présents, les adresses d’où ils arrivent et surtout les pages auxquelles ils renvoient à travers les liens et fichiers proposés, sont frauduleux.

Phishing: méfiez-vous des cartes de crédit et des comptes chèques, les e-mails peuvent voler des données et retirer des économies!

la e-mail frauduleux continuer à se présenter avec insistance et il convient de ne pas sous-estimer le danger, car un simple clic pourrait coûter cher. Il est toujours conseillé de lire attentivement ce qui a été reçu, surtout si les e-mails ou SMS sont présentés comme des communications importantes des institutions bancaires. Les malfaiteurs ont souvent recours à l’expédient de la carte suspendue ou du compte courant bloqué pour atteindre autant d’utilisateurs et attirer leur attention. L’intention est alors de les convaincre d’accéder aux pages suggérées et de saisir les données d’accès au compte courant, de manière à résoudre tous les problèmes signalé par e-mail.

Rappelez-vous qu’aucune institution bancaire n’exige de données sensibles par le biais de ces modalités peut être suffisante pour échapper au danger. Mais il est utile de se rappeler que de faire attention à l’adresse d’origine des messages reçus, d’identifier les éventuelles erreurs grammaticales dans le texte et la présence de liens et de fichiers joints. Si vous avez les caractéristiques que nous venons de mentionner, il est essentiel d’éliminer le message, sans entrer de données ou d’informations personnelles.