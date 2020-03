les e-mails et les SMS mettent les données et l’argent en danger pour de nombreux utilisateurs

Les e-mails et les SMS mettent de plus en plus souvent en danger la sécurité des utilisateurs en perte de données personnelles et d’argent. Il est très important, en fait, de prêter attention aux communications reçues via ces outils, car il est probable que les messages reçus soient en réalité de véritables arnaques.

Phishing par e-mail et SMS: comment reconnaître la tentative de fraude en ligne!

La reconnaissance des e-mails et des SMS de phishing requiert la plus grande attention car, contrairement aux premières tentatives de fraude en ligne signalées, les cybercriminels ont perfectionné leurs tromperies. En effet, les messages de phishing se cachent de plus en plus derrière des textes bien écrits, avec des logos contrefaits identiques à ceux des entreprises utilisées comme appareil.

Il est donc essentiel de garder à l’esprit quelles sont les caractéristiques qui vous permettent de identifier les escroqueries et ne vous laissez pas convaincre par les communications signalées. Par conséquent, il est recommandé de vérifier soigneusement les incohérences dans les adresses d’origine des messages reçus, par rapport à celles des entreprises pour lesquelles les criminels font semblant. La présence de liens ou de fichiers et l’invitation contextuelle à les utiliser pour fournir des données jugées essentielles sont tout aussi importantes.

Ces astuces, bien que triviales, peuvent offrir la possibilité protéger les informations sensibles et l’argent, car les entreprises et entités généralement exploitées par des malfaiteurs pour cacher des escroqueries ne sont pas utilisées pour envoyer des communications contenant ces éléments. Aucun organisme officiel ne demande de données personnelles en ligne ni n’envoie de messages contenant des liens d’accès rapide aux pages à utiliser pour accéder au compte. Il est donc important de procéder à la«Élimination immédiate des e-mails et SMS ainsi constitués et en tout cas éviter de saisir des informations en ligne pouvant permettre l’accès aux cartes bancaires ou aux comptes courants.