les e-mails, SMS et fausses publicités volent des données et de l’argent

Les cybercriminels continuent de perfectionner leurs attaques en profitant toujours de nouvelles stratégies et de divers expédients. Maintenant je tentatives de fraude ils ne se présentent généralement pas uniquement par e-mail. Très souvent, les criminels procèdent aux tromperies par SMS et par de fausses annonces qui arrivent comme si elles venaient d’entreprises et d’institutions bancaires bien connues, mais pas seulement. Comme indiqué par la police postale, il est possible rencontrer des escroqueries en ligne également via les réseaux sociaux et donc être victime du vol de votre compte; ou à cause d’offres d’emploi frauduleuses spécialement conçues par des attaquants pour mener des actions illégales.

Faux e-mails, SMS et annonces: comment reconnaître les tentatives de fraude en ligne!

Même en ligne, il est possible de prendre des risques considérables en raison des diverses tentatives de fraude créées et diffusées par des cybercriminels qui visent à réaliser un profit. Lisez attentivement les e-mails reçus, ainsi que les SMS, sont essentiels pour éviter de s’appuyer sur des communications pouvant dissimuler des tentatives de fraude susceptibles de voler des données et de l’argent sensibles. Une attention est également nécessaire en cas d’annonces qui pourraient s’avérer fausses.

Les malfaiteurs sont habitués à créer des communications de divers types caractérisées par un ton intimidant, comme dans le cas des messages concernant la suspension de la carte de crédit; ou par ton captivant. Cette dernière est typique, par exemple, des communications concernant la possibilité de recevoir des coupons de réduction ou des cadeaux inattendus. La possibilité que de tels messages cachent les escroqueries en ligne est très élevée. Mais il ne faut pas grand-chose pour identifier son intention et, par conséquent, échapper aux attaques des cybercriminels.

À cet égard, il est utile de garder à l’esprit les principales caractéristiques des tentatives de fraude les plus répandues, à savoir: la présence de liens et la demande de fournir des informations personnelles, mais ce n’est pas tout. En cas de e-mail ou SMS suspects, il est conseillé de vérifier l’adresse par laquelle ils apparaissent, souvent très similaire à l’adresse officielle de la société visée. En cas de fausses annonces pour être démasqué, il est bon de vérifier que l’initiative proposée est officielle, il est donc conseillé de consulter les pages officielles des organismes mentionnés dans le message.

Afin d’éviter les désagréments, il est recommandé d’ignorer les e-mails et publicités probablement faux afin de ne pas prendre de risques; et surtout de ne pas accéder aux pages suggérées; et ne pas fournir les informations demandées.