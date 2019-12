Les e-sports sont-ils vraiment un sport?

Il y a quelques mois, tout le monde parlait de la Coupe du monde de Fortnite, il y a quelques semaines, la Coupe du monde League of Legends il a attiré l'attention de tout le monde, il est temps d'avoir cette conversation car les e-sports commencent à avoir le traitement d'un vrai sport et APPUYEZ SUR LE BOUTON Explorez le sujet.

Depuis la montée de e-sports Il y a quelques années, de nombreuses personnes, fans ou non fans de jeux vidéo, se sont demandé si l'interactivité pouvait être classée comme un sport; en tenant compte du fait qu'il ne s'agit pas d'activités physiques proprement dites en termes de performances corporelles élevées; dans le style du football, du basket-ball ou du football.

Bien que les défenseurs du sport électronique aient fait référence aux échecs, au go et au poker, jeux qui ont été classés comme activités sportives par certaines associations internationales; son argument est réfuté par les adeptes du sport traditionnel qui ont indiqué que ces activités "de table" sont maintenues dans une niche spécifique.

Cependant, avant de demander si les jeux vidéo sont un sport ou non, Il faut remettre en question la nature même du sport.

Le mot «sport» vient du mot latin «deportare», qui signifie transport ou transfert; En d'autres termes, l'activité sportive était associée à quelque chose qui impliquait le mouvement. Cependant, cette forme dérivée de l'ancien espagnol en «déporté», ce qui signifie s'amuser ou se reposer.

On peut en déduire que les sports sont des activités amusantes qui se produisent dans les moments de loisirs. En ce sens, les jeux vidéo pourraient entrer dans la catégorie, car il s'agit par définition de divertissement moderne; bien sûr, il ne respecte pas la façon d'être en mouvement; ou du moins pas d'un mouvement où le corps physique se déplace vers un endroit.

Cependant, nous n'avons pas terminé notre voyage dans l'origine du mot. Beaucoup seront surpris qu'il n'ait pas fait référence aux Grecs pour obtenir la trace étymologique; La raison est simple, pour la Grèce antique, le sport n'existait pas. C'est vrai, les créateurs de la plupart des disciplines sportives ne les considéraient pas comme telles.

Pour eux, c'étaient des jeux simples. Rappelez-vous Huizinga, qui a souligné que le fondement de la culture est le jeu, car ce sont des activités qui se font librement, créant des communautés autour d'eux. Les jeux pour les Grecs étaient la chose la plus importante dans leur société, plus que tout culte ou guerre.

C'était une façon de s'amuser, d'exprimer leur individualité et de montrer leurs capacités; Prouver qu'ils étaient les meilleurs dans certaines activités. Quelque chose qui est rarement mentionné, c'est que les Jeux olympiques originaux n'impliquaient pas seulement des athlètes, mais aussi des concours de poésie et de rhétorique, entre autres.

Dans sa cosmovision, tout impliquait une activité ludique; une technique qui pourrait et devait être améliorée, testée par rapport à d'autres représentants également versés en elle.

Alors, les jeux vidéo sont-ils des sports? Comme l'activité physique est comprise dans le style d'exercice, la catégorie est discutable, même si l'on prétend qu'elle implique un effort et une fatigue de l'ordre mental; Ce n'est pas quelque chose qui est typique du jeu vidéo, des choses comme le travail ou l'école ont également un impact sévère sur nos capacités.

Cependant, à la grecque, en tant que jeu utilisé pour mesurer nos capacités dans un état d'amélioration, où nous devons donner le meilleur de nous-mêmes; Je pourrais aussi bien entrer, pas seulement ça, il n'y aurait aucun problème à partager le même scénario que l'Olympisme.

Les jeux vidéo ont tout pour être un sport compris de cette façon: ils sont amusants, ils sont pratiqués dans des moments de repos, et ils sont plongés dans une communauté compétitive. Bien sûr, il ne faut pas perdre de vue que pour le Grec, tout ce qui implique une technique était susceptible d'entrer dans les jeux; Eh bien, tout pourrait être un sport, pas seulement les sports interactifs.

Dans un monde utopique, les sports traditionnels et les sports électroniques pouvaient cohabiter sans problème; dans le monde réel, il semble que ce soit une bataille à mort, pas pour le plaisir, pas pour le repos ou la communauté; mais pour le public et la génération d'argent. Au final, ce sont les marques, les dirigeants et les investisseurs, avec leur portefeuille, qui décident que les jeux vidéo sont un sport; Pas le concept, pas l'histoire, pas même les fans.