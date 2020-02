Les EAU dépassent la Corée du Sud pour se classer premier au test de vitesse du haut débit mobile en janvier

Les Émirats arabes unis ont dépassé la Corée du Sud pour la première fois pour se classer premier dans le test mondial de vitesse du haut débit mobile en janvier, selon l’indice de vitesse mondial d’Ookla.

L’émirat a dépassé le Qatar et était derrière la Corée du Sud en décembre.

Aux EAU, la vitesse de téléchargement moyenne était de 87,01 Mbps contre 86,77 Mbps en décembre tandis que la vitesse de téléchargement était de 24,51 Mbps contre 25,55 Mbps en décembre.

La vitesse de téléchargement moyenne mondiale est de 31,95 Mbps en janvier contre 32,01 Mbps en décembre tandis que la vitesse de téléchargement est de 11,32 Mbps contre 12,02 Mbps en décembre.

Le test de vitesse mondial compare chaque mois les données de vitesse Internet du monde entier. Les données de l’indice proviennent des centaines de millions de tests effectués par de vraies personnes utilisant le test de vitesse chaque mois.

La vitesse de téléchargement moyenne en Corée du Sud en janvier était de 83,90 Mbps contre 103,18 Mbps en décembre tandis que la vitesse de téléchargement était de 17,62 Mbps contre 20,55 Mbps en décembre.

Par rapport aux autres pays de la coopération du Golfe, le Qatar est resté troisième avec une vitesse de téléchargement de 82,59 Mbps, suivi par l’Arabie saoudite classée au 12e rang avec une vitesse de téléchargement de 57,46 Mbps, le Koweït bondissant de trois places au 25e rang avec une vitesse de téléchargement de 47,23. Mbps, Oman chute de trois places à la 36e avec une vitesse de téléchargement de 40,63 Mbps, Bahreïn saute de sept places pour se classer 40e avec une vitesse de téléchargement de 37,06 Mbps.

Oman tombe plus bas

Dans l’espace à large bande fixe, les EAU grimpent d’une place au 29e rang avec une vitesse de téléchargement moyenne de 93,19 Mbps tandis que la vitesse de téléchargement moyenne est de 45,37 Mbps.

En décembre, les EAU avaient une vitesse de téléchargement moyenne de 90,57 Mbps tandis que la vitesse de téléchargement moyenne était de 38,78 Mbps.

La vitesse de téléchargement moyenne mondiale est passée de 73,58 Mbps en décembre à 74,32 Mbps en janvier, tandis que la vitesse de téléchargement est également passée de 40,39 Mbps en décembre à 40,83 Mbps en janvier.

Les trois premiers pays sont Singapour, Hong Kong et Monaco, comme en décembre.

À Singapour, la vitesse de téléchargement moyenne est de 202,21 Mbps alors qu’elle est de 169,78 Mbps à Hong Kong et de 162,65 Mbps à Monaco.

Par rapport aux autres pays de la coopération du Golfe, le Qatar est resté inchangé au 40e rang avec une vitesse de téléchargement de 76,08 Mbps contre 73,94 Mbps en décembre, suivi par le Koweït au 44e rang avec une vitesse de téléchargement de 69,04 Mbps contre 65,92 Mbps en décembre, l’Arabie saoudite a bondi trois places plus haut à la 50e avec 59,30 Mbps contre 52,93 Mbps en décembre, Oman est tombé sept places plus bas à 73e avec 36,97 Mbps contre 42,22 Mbps en décembre, Bahreïn est tombé une place plus bas à 96e avec une vitesse de téléchargement de 26,98 Mbps, la même que dans Décembre.