Les écoles de la ville de New York interdisent le zoom en raison de problèmes de sécurité et passent à Microsoft Teams – .

Selon le Washington Post, le ministère de l’Éducation de New York interdit l’utilisation de Zoom pour les cours d’apprentissage en ligne et recommande plutôt des équipes Microsoft.

Le département, qui gère le plus grand district scolaire du pays, a évoqué des problèmes de sécurité avec Zoom. L’application de vidéoconférence connaît une énorme demande au milieu de l’épidémie de COVID-19, mais fait également face à de nombreux retours en arrière en raison de lacunes en matière de sécurité et de confidentialité.

Le passage à Teams est une aubaine pour Microsoft, qui voit également une utilisation accrue de son application de chat, de collaboration et de vidéoconférence. Les équipes ont vu son nombre d’utilisateurs actifs quotidiens augmenter de plus de 37% en une semaine seulement le mois dernier, passant de 32 millions à 44 millions d’utilisateurs dans le monde.

Les districts du pays tentent de savoir comment poursuivre l’enseignement à distance malgré la fermeture des écoles en raison de l’épidémie de COVID-19. NPR l’a qualifiée de «plus grande expérience d’apprentissage à distance de l’histoire». La sécurité n’est pas la seule préoccupation; les questions d’équité sont également au premier plan.