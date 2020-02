Les écouteurs antibruit sans fil Q20 d’Anker sont bien trop beaux pour être en vente pour seulement 39,99 $ – .

Les écouteurs antibruit de grandes marques comme Sony et Bose sont extrêmement chers. Ils en valent la peine si vous avez un tas d’argent supplémentaire qui traîne, mais tout le monde ne peut pas se permettre de dépenser 350 $ ou 400 $ pour les écouteurs. Nous n’allons pas mentir et vous dire que les écouteurs hybrides à réduction de bruit active Anker Soundcore Life Q20 sont aussi bons que les écouteurs ANC de 350 $ de Sony et Bose. Ils ne sont pas. Ce que nous allons vous dire, cependant, c’est qu’ils sont FAÇON plus proches qu’ils ne devraient l’être de ces écouteurs antibruit de qualité supérieure, compte tenu du fait qu’ils coûtent 60 $ et qu’ils sont actuellement en vente en noir ou en argent pour seulement 39,99 $. C’est un prix absolument fou pour des écouteurs aussi bons, alors prenez absolument une paire avant que cette affaire ne soit conclue.

Voici plus d’informations sur la page du produit:

Soundcore est la marque audio d’anker. Notre son signature est apprécié par plus de 10 millions de personnes dans le monde.

Certifié Hi-Res Audio: des haut-parleurs dynamiques surdimensionnés de 40 mm produisent un son Hi-Res, une certification accordée uniquement aux périphériques audio capables de produire un son exceptionnel. Les écouteurs à réduction de bruit active Life Q20 reproduisent votre musique avec des fréquences élevées étendues qui atteignent jusqu’à 40 kHz pour une clarté et des détails extraordinaires.

Réduisez les bruits ambiants jusqu’à 90%: notre équipe d’ingénieurs a effectué plus de 100 000 tests dans des scénarios réels pour affiner les 4 microphones ANC intégrés du q20 et l’algorithme numérique d’annulation active du bruit. En conséquence, l’annulation active du bruit hybride peut détecter et annuler une plus large gamme de bruits de basse et moyenne fréquence tels que les voitures et les moteurs d’avion.

Des basses 100% plus fortes: notre technologie exclusive BassUp effectue une analyse en temps réel des basses fréquences pour renforcer instantanément la sortie des basses. Appuyez deux fois sur le bouton de lecture lorsque vous écoutez des genres riches en basses comme l’EDM et le hip-hop pour une expérience d’écoute amplifiée.

Durée de lecture de 40 heures: jusqu’à 40 heures de lecture non-stop en mode d’annulation active du bruit sans fil (à 60% du volume) est étendue à 60 heures en mode musique standard. Une seule charge vous donne suffisamment de jus pour écouter plus de 600 chansons ou la bande sonore de plusieurs vols long-courriers. Et lorsque vous êtes pressé, chargez les écouteurs actifs antibruit Q20 à vie pendant 5 minutes et bénéficiez de 4 heures d’écoute.

Confort universel: les oreillettes en mousse à mémoire se moulent doucement autour de vos oreilles, tandis que les articulations rotatives du bandeau ajustent automatiquement l’angle des oreillettes pour s’adapter à la forme de votre tête. Cela garantit que les écouteurs à réduction de bruit active Life Q20 offrent un confort maximal et une étanchéité sûre.

