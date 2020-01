Les écouteurs Beats Solo Pro bénéficient d’une remise de 50 $ sur les meilleures offres du jour

Les meilleures offres de vendredi incluent les derniers écouteurs Beats à prix réduits dans toutes les couleurs, ainsi que des offres sur MacBooks et divers iPhones de la génération précédente. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Beats Solo Pro et Powerbeats Pro à la fois 50 $ de rabais

Amazon propose le casque sans fil Beats Solo Pro dans toutes les couleurs pour 250 $. Cela représente une économie de 50 $ par rapport au tarif courant et correspond au meilleur prix que nous ayons vu. La dernière version de Beats offre une suppression active du bruit et jusqu’à 22 heures d’écoute sur une charge complète. Notamment, seulement 10 minutes sur un chargeur peuvent créer jusqu’à trois heures d’écoute. Les autres caractéristiques notables incluent une conception pliable, la puce H1 d’Apple pour un appariement rapide, et plus encore. Nous les avons adorés lors de notre examen pratique.

Vous préférez un design plus sportif? Vous pouvez également vous procurer les écouteurs Beats Powerbeats Pro Totally Wireless dans toutes les couleurs pour 200 $. C’est en dessous du prix habituel de 250 $ et juste à notre mention précédente, ainsi que du prix bas de tous les temps d’Amazon. Powerbeats Pro offre les dernières nouveautés audio d’Apple, offrant jusqu’à 24 heures de lecture et une conception totalement sans fil conçue pour les entraînements. La puce H1 d’Apple facilite le couplage rapide, la longue portée et des fonctionnalités comme Hey Siri.

Le MacBook Air 13 pouces d’Apple est en vente à partir de 730 $

Aujourd’hui seulement, Woot propose des modèles Apple MacBook Air 13 pouces 2018 remis à neuf certifiés 7 $30. À titre de comparaison, vous aviez initialement payé 1 099 $ ou plus pour ces MacBooks, et Apple facture actuellement au moins 929 $ en état remis à neuf. Le MacBook Air 2018 d’Apple offre un écran Retina de 13 pouces, Touch ID et un design complètement actualisé. Connectivité Thunderbolt 3 à double port pour tous vos équipements, jusqu’à 40 Go / s. Jusqu’à 12 heures d’autonomie vous permettent de rester opérationnel tout au long de la journée. Il comprend une garantie d’un an.

Économisez sur la génération précédente. iPhones à partir de 140 $

Aujourd’hui seulement, Woot propose divers modèles d’iPhone reconditionnés certifiés 140 $. La livraison gratuite est disponible pour les membres Prime; sinon, des frais de livraison de 6 $ seront facturés. Notre premier choix est l’iPhone 8 d’Apple remis à neuf pour 230 $. Ce modèle est conçu pour AT&T uniquement. Lorsqu’il est disponible, Apple facture 499 $ dans sa vitrine rénovée. L’offre d’aujourd’hui est de 100 $ de moins que notre mention précédente. L’iPhone 8 propose un écran Retina de 4,7 pouces, une puce A11, Touch ID et un appareil photo 12MP. Woot promet que ces téléphones seront en état de fonctionner avec l’usure physique habituelle que vous attendez d’un appareil «à gratter et à bosseler». Il est livré avec une garantie de 90 jours pour plus de tranquillité d’esprit.

Best Buy propose l’iPhone SE d’Apple en argent avec 32 Go de stockage pour 60 $. Ce modèle est verrouillé sur le service prépayé de Simple Mobile pendant un an. Lorsqu’il est en stock, Apple facture 349 $ pour un nouveau modèle de condition. Ceci correspond au meilleur prix que nous ayons vu. iPhone SE a développé un peu de culte ces dernières années avec son facteur de forme plus petit et son prix abordable. Idéal pour les enfants ou les grands-parents, ce modèle arbore un écran de 4 pouces, un appareil photo 12MP, Touch ID et plus encore. iPhone SE est éligible à iOS 13 et devrait recevoir des mises à jour supplémentaires dans un avenir prévisible.

Le boîtier de la batterie intelligente de l’iPhone 11 Pro atteint 104 $

La dernière vente de 3 jours de Best Buy est une remise sur les MacBooks, les accessoires Apple et plus encore. L’une des offres les plus notables qui a retenu notre attention est que vous pourrez économiser jusqu’à 25% sur une sélection de coques iPhone officielles d’Apple. Le boîtier de la batterie intelligente de l’iPhone 11 Pro / Max en noir se démarque 104 $.

Généralement vendue à 129 $, l’offre d’aujourd’hui marque la première baisse de prix que nous avons vue et un nouveau plus bas historique. L’étui Smart Battery officiel d’Apple offre jusqu’à 50% d’autonomie de batterie en plus pour votre iPhone 11 Pro / Max dans une finition en silicone «soyeuse et douce au toucher». Avec la prise en charge de la charge sans fil, il existe également un déclencheur intégré pour prendre des photos rapidement. En savoir plus dans notre examen pratique.

Économisez 300 $ sur le téléviseur AirPlay 2 de 75 pouces de VIZIO

Amazon propose actuellement le VIZIO série P Quantum 75 HD 4K HDR Smart UHDTV pour 1 299 $. Ayant initialement vendu pour 2 299 $, nous l’avons vu plus récemment pour 1 599 $. C’est bon pour une remise de 300 $ et ramène le prix à son plus bas niveau. Centré autour d’un panneau HDR 4K de 75 pouces, ce téléviseur UHD est équipé de la compatibilité AirPlay 2 et HomeKit, ainsi que de l’intégration Chromecast. Les capacités intelligentes intégrées offrent également un accès facile aux services de streaming populaires. Trouvez cinq ports HDMI ainsi que deux emplacements USB. Consultez notre examen pratique pour un regard en profondeur.

