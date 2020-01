Les écouteurs Bluetooth Bose populaires à 150 $ sont en baisse à 129 $ aujourd’hui – .

Tout le monde s’intéresse aux AirPods en ce moment, et ils vont bien si vous ne vous souciez pas des basses profondes, de l’isolation acoustique ou des écouteurs qui restent en sécurité dans vos oreilles à tout moment. Si vous recherchez ces fonctionnalités dans vos prochains écouteurs, nous avons une autre option que vous devriez absolument essayer. Les écouteurs sans fil Bose SoundSport sont des best-sellers qui ont plus de 5900 notes 5 étoiles sur Amazon. Gran une paire en ce moment et vous pouvez les obtenir pour 129 $ au lieu de 150 $.

Voici les points forts de la page produit:

Une expérience audio de haute qualité, toujours équilibrée à n’importe quel volume, grâce à l’égaliseur actif Bose. Technologie de connectivité: sans fil

Pratique sans fil, avec couplage Bluetooth et NFC facile, assisté par des invites vocales

Stay Hear et des conseils exclusifs maintiennent le casque confortablement en place pendant les entraînements

Résistance à la sueur et aux intempéries pour plus de fiabilité pendant l’exercice

Jusqu’à 6 heures d’autonomie par charge. Veuillez consulter le guide de l’utilisateur avant utilisation

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.