Les écouteurs Bose Noise Cancelling 700 sont au rabais de 161 $ pour les membres Amazon Prime

Bose est devenu synonyme de matériel audio haut de gamme et les écouteurs de la société sont parmi les meilleurs que l’on puisse acheter. Les derniers à rejoindre les rangs de Bose ont été le casque phare (et étrangement nommé) Noise Cancelling Headphones 700, qui coûte au moins 599 AU $.

Cependant, ce prix premium paie pour quelques excellentes fonctionnalités, y compris une annulation active du bruit améliorée à un total de 11 niveaux, beaucoup plus que le précédent et toujours très populaire QuietComfort 35 II a à offrir.

En fait, l’annulation du bruit est portée à un tout nouveau niveau dans ces boîtes: là où d’autres écouteurs antibruit éliminent le bruit ambiant pour que vous puissiez vous concentrer sur la musique que vous écoutez, ils ne font pas la même chose lorsque vous êtes sur un appel téléphonique. La personne à l’autre bout de la ligne entendra tout le bruit qui vous entoure.

Le casque Bose Noise Cancelling 700 change cela en appliquant une suppression active du bruit aux deux appels téléphoniques ainsi qu’à la musique. Cela est possible grâce à une gamme de huit microphones, dont six pour la suppression traditionnelle du bruit lors de l’écoute de morceaux, tandis que les deux autres (en conjonction avec deux des micros traditionnels) travaillent pour concentrer votre voix et éliminer le son ambiant pendant les appels téléphoniques .

De plus, il fait tout cela tout en ayant l’air plutôt bien. Son design élégant élimine les charnières, lui donnant un look très épuré, et est disponible en trois options de couleurs différentes: noir, argent et une toute nouvelle version en grès en édition limitée.

Et tous les trois sont actuellement réduits à seulement 438 $ AU sur Amazon – c’est le prix le plus bas que nous ayons vu pour ces excellents écouteurs. Cependant, cette offre est disponible uniquement pour les membres Prime jusqu’à 23 h 59 le 22 mars.

Si vous avez voulu essayer ces nouveaux écouteurs par vous-même, mais que vous avez jusqu’à présent évité en raison du prix, c’est votre chance.

