Les écouteurs Powerbeats 4 apparaissent chez Walmart

Le casque Powerbeats 4 est l’un des nouveaux produits matériels que nous attendions d’Apple. Et il semble qu’ils n’auront pas besoin d’annonce de lancement, car ils ont été localisés dans les écrans du géant de la vente au détail Walmart. Et à un prix moins cher que prévu.

Les AirPods se vendent par millions, menant le marché des écouteurs sans fil et, avec les montres Watch, poussent la division des appareils portables Apple vers de nouveaux sommets.

Le casque Powerbeats 4 renforcera le catalogue avec un modèle plus axé sur un utilisation dans les activités physiques et sportives. Ils n’ont pas été mis à jour depuis longtemps et, à notre connaissance, ils utiliseront le Puce H1 des AirPods Pro. Ils disposeront également de la technologie Bluetooth de classe 1 qui promet une meilleure connexion avec les smartphones.

Une autre amélioration viendra de la section autonomie, trois heures de plus que le modèle précédent jusqu’à 15 heures, en plus du système de recharge, avec une charge rapide qui offrira jusqu’à 60 minutes d’utilisation avec seulement 5 minutes de charge. Les commandes de lecture seront actionnées par le bouton Beats situé sur l’oreillette droite, bien qu’elles fonctionnent avec l’assistant numérique Siri et prennent en charge la commande “Hi Siri”.

Casque Powerbeats 4, prix

Par l’image qui nous vient prise dans un magasin Walmart à New York, le prix de vente a été abaissé à 149 $, 50 de moins que ce que les Powerbeats 3 coûtaient au lancement.

@ . @MacRumors les nouveaux Beats Powerbeats ont-ils chuté sans annonce? ceux-ci ont été trouvés dans mon Walmart local à Rochester NY. pic.twitter.com/oiqDD20dcB

– 𝗲𝗱𝗱𝗶𝗲 𝘄𝗮𝗽 🎈 (@eddiezus) 14 mars 2020

Les trois finitions de couleur, blanc, noir et rouge qui étaient attendues pour le nouveau casque Apple sont également confirmées. On ne sait pas quand l’annonce officielle sera faite et la disponibilité sur le reste des marchés.