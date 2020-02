Les écouteurs Samsung reçoivent plus de batterie

Nouvelle année, nouveaux écouteurs et nouvelle tentative de continuer à combler l’écart dans un segment dominé par les AirPod d’Apple. C’est comme ça que les nouveaux arrivent Galaxy Buds +, qui semble une mise à jour relativement mineure de ce qui a été vu en 2019 avec les Galaxy Buds, qui viennent de la main des Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra.

Le design reste visuellement intact par rapport à la version précédente. Les Galaxy Buds + atteignent 2020 sans se cacher un peu. Ni en termes de prix, où ils supportent le type avec certains 169 euros similaire aux AirPods dans leur version de base, ni dans leur tentative de les affronter chez Apple. Et c’est que Samsung a déjà une application exclusive dans l’App Store, certifiant sa compatibilité avec l’iPhone.

Samsung, après l’autonomie parfaite avec les Galaxy Buds +

A cette occasion, on constate que l’autonomie du casque est considérablement augmentée. La capacité de chacun des écouteurs peut atteindre 40%, tandis que la batterie du boîtier avec chargement sans fil atteint maintenant 270 mAh, contre 250 mAh de ses prédécesseurs.

Samsung Galaxy Buds

Samsung Galaxy Buds +

Le poids

5,6 grammes

6,3 grammes

Batterie, écouteur

58 mAh

85 mAh

Boîtier de batterie

252 mAh

270 mAh

Autonomie, casque

6 heures en lecture, 5 heures en appel

11 heures en lecture, 7,5 heures en appel

Autonomie, comptage

13 heures en lecture, 11 heures en appel

22 heures en lecture, 15 heures en appel

Microphones

1 interne, 1 externe

1 interne, 2 externes

Connectivité

Bluetooth 5, connexion unique

Bluetooth 5, connexion multi-appareils

La compatibilité

Android

Android, iOS

Résistance

IPX2

IPX2

Ou c’est la même chose, maintenant nous pouvons approchez 24 heures de lecture de l’audio en mobilité et sans avoir besoin d’approcher un câble, pas même de le charger via des mobiles compatibles, car la recharge sans fil est possible.

En plus de cette batterie plus grande, ces écouteurs ont maintenant une charge rapide beaucoup plus efficace. Avec juste 3 minutes de charge nous pouvons, selon Samsung, récupérer jusqu’à 1 heure d’autonomie En lecture audio.

Bien qu’il n’y ait aucun changement dans la norme de connectivité utilisée, les Galaxy Buds + de Samsung complètent leur connexion avec capacités multi-appareils. De cette façon, nous pouvons les sélectionner parmi plusieurs appareils pour la reproduction, ce qui rend leur utilisation plus intuitive et confortable.

Les Galaxy Buds + n’ont pas d’annulation active du bruit, contrairement aux AirPods Pro ou Huawei FreeBuds 3. Cependant, les Galaxy Buds + ont isolation extérieure, grâce aux coussinets qui s’adaptent à l’oreille, contrairement aux AirPods de base ou Huawei FreeBuds 3.

Enfin, les Galaxy Buds + intègrent un nouveau microphone externe pour le suppression du bruit pendant les appels. De cette façon, le son ambiant peut être éliminé pour une meilleure expérience sans avoir à retirer le mobile.

