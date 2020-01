Les écouteurs sans fil Anker avec une autonomie de 3 semaines sont en vente pour 29,99 $ – .

Combien de temps diriez-vous que vous écoutez de la musique chaque jour avec vos écouteurs? Une heure? Peut-être deux ou trois heures? Appelons cela trois pour être prudent – peut-être que vous faites la navette pendant une heure et demie dans chaque sens pour aller au travail et en revenir. Si tel est le cas, le casque sans fil Bluetooth Anker Soundcore Life Q10 vous durera 20 jours avant de devoir être rechargé. Cela fait plus de 3 semaines si nous parlons du lundi au vendredi! Ils offrent également une excellente qualité sonore et des basses profondes, et vous pouvez en acheter une dès maintenant sur Amazon pour seulement 29,99 $ si vous vous dépêchez.

Voici les points forts de la page produit:

Son certifié Hi-Res Le logo Hi-Res est d’une qualité audio exceptionnelle décernée uniquement aux appareils audio capables de produire la représentation la plus précise de ce que l’artiste voulait. Contrairement à la vie des écouteurs ordinaires, le Q10 offre un son jusqu’à 40 KHz pour une expérience d’écoute la plus riche

Bassup, notre technologie exclusive BASSUP analyse les basses fréquences de votre audio en temps réel et augmente instantanément les basses Combiné à des pilotes dynamiques surdimensionnés de 40 mm, la puissance des basses est augmentée jusqu’à 100% un bouton sur l’oreillette droite du casque sans fil sur l’oreille active BASSUP

Durée de lecture de 60 heures, une puce Bluetooth avancée avec une consommation d’énergie réduite se combine avec la technologie d’alimentation de renommée mondiale d’Anker pour offrir une énorme durée de lecture même pour les écouteurs sans fil Écoutez 2 heures par jour pendant un mois entier

Charge rapide en toute hâte? Chargez les écouteurs sans fil Q10 Life Life pendant 5 minutes et écoutez jusqu’à 5 heures Avec un port de charge USB-C pour une commodité de charge et une compatibilité étendue

La conception pliable se replie proprement pour un rangement et un transport faciles Les charnières renforcées assurent une durabilité et une fiabilité complètes

