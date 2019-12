Les écouteurs sans fil Enco Free sont les airpods Apple abordables d'Appo

Oppo Enco Free est le premier casque véritablement sans fil de l'entreprise, qui ressemble de façon frappante aux AirPod d'Apple avec une légère torsion. L'Enco Free est livré avec deux options d'embouts en silicone: intra-auriculaire pour un ajustement confortable et semi-intra-auriculaire pour plus de respirabilité.

Les vrais écouteurs sans fil d'Oppo disposent de pilotes dynamiques de 13,4 mm avec une réponse en fréquence comprise entre 16 Hz et 20 kHz. L'Enco Free prend en charge Bluetooth 5.0 qui permet une transmission binaurale simultanée vers les unités gauche et droite. Oppo affirme que l'Enco Free a une latence très minimale, ne dépassant pas 120 ms.

Chaque écouteur Enco Free pèse 4,6 grammes et le poids total de l'appareil avec l'étui de charge s'élève à 48,2 grammes. Le boîtier arbore un indicateur LED et un bouton de couplage sur le côté droit. Les écouteurs sont également certifiés IPX4, ce qui le rend résistant à la transpiration et à la poussière. Ainsi, les utilisateurs peuvent utiliser cette paire d'écouteurs sans fil pendant les séances d'entraînement tout aussi facilement et sans souci.

Oppo dit que l'Enco Free peut fournir une qualité audio de type studio car il utilise un système de positionnement FPC avec un double circuit magnétique, un diaphragme recouvert de magnésium et un diaphragme en forme de dôme en titane. L'Enco Free peut améliorer les détails, les basses et la plage dynamique de la sortie audio pour une meilleure expérience d'écoute.

Ces écouteurs sans fil utilisent également des commandes intuitives comme appuyer deux fois pour répondre aux appels, lire / mettre en pause de la musique et glisser vers le haut et vers le bas sur le casque gauche pour contrôler le volume. Glisser de haut en bas sur l'écouteur droit permet aux utilisateurs de modifier les pistes de lecture.

Pour les appels, l'Enco Free est équipé de microphones à double faisceau et d'une suppression du bruit de liaison montante AI pour une expérience d'appel claire et sans perturbation.

Les écouteurs Enco Free ont une batterie de 31 mAh tandis que le boîtier de charge a une batterie de 410 mAh. Oppo prétend que les écouteurs sans fil peuvent jouer de la musique pendant 5 heures sur une seule charge et 25 heures avec l'étui de chargement fourni. Il faut environ 70 minutes pour que les écouteurs passent de 0 à 100% et environ 110 minutes pour que le boîtier de charge soit complètement chargé.

Les véritables écouteurs sans fil Oppo Enco Free sont disponibles en options de couleur blanche, noire et rose. Il est au prix de 699 CNY en Chine, soit environ 7 000 roupies. Cependant, nous n'avons actuellement aucune information sur la date de sortie possible des écouteurs Enco Free en Inde.