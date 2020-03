Les écrans intelligents Echo Show d’Amazon ont jusqu’à 30 $ de réduction en ce moment – .

L’Echo a commencé comme un smartphone intelligent unique qui a agi comme un vaisseau pour l’assistant personnel virtuel d’Amazon Alexa, mais maintenant c’est une gamme sans cesse croissante de toutes sortes de produits.

Parmi les plus populaires se trouvent les nouveaux Echo Show 5 et Echo Show 8, qui étaient tous deux des best-sellers l’année dernière avant les vacances.

Amazon ne les avait réduits qu’une seule fois en 2020, mais maintenant les deux modèles sont de retour en vente pour une durée limitée avec des réductions allant jusqu’à 30 $.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Vous vous souvenez de la première sortie de l’enceinte intelligente Amazon Echo? Quelques personnes savaient tout de suite que ça allait être un succès, mais la plupart des gens se demandaient simplement pourquoi ils auraient besoin d’avoir accès à un assistant vocal à la maison alors qu’ils pourraient simplement utiliser un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Cependant, une fois que l’Echo a commencé à vendre, les gens ont rapidement compris à quel point c’était génial d’avoir un accès mains libres à l’assistant virtuel connu sous le nom d’Alexa.

Avance rapide jusqu’en 2020 et il semble que tout et tout soit compatible avec Alexa. Les gens ne peuvent pas imaginer la vie sans pouvoir poser des questions à Alexa, passer des commandes sur Amazon en utilisant uniquement leurs voix et contrôler tous les gadgets de la maison intelligente dans et autour de leurs maisons et appartements. Si vous n’utilisez toujours que des haut-parleurs intelligents Echo, vous manquez une tonne de fonctionnalités impressionnantes. C’est pourquoi vous devez vous procurer un écran intelligent Echo Show, et les deux meilleurs modèles disponibles sur le marché sont tous deux en vente pour la deuxième fois seulement en 2020.

L’Echo Show 5 est l’écran intelligent le plus compact qu’Amazon fabrique, occupant à peine n’importe quel espace sur votre comptoir, table ou bureau. Ensuite, il y a l’Echo Show 8 avec un écran beaucoup plus grand qui peut contenir encore plus de contenu. Avec l’un ou l’autre, vous pouvez demander à Alexa de vous montrer des choses comme des recettes, des vidéos YouTube et bien plus encore. Par exemple, si vous avez une sonnette vidéo Ring, vous pouvez même demander à Alexa de vous montrer qui est à la porte. En plus de cela, ils prennent en charge toutes les fonctionnalités exceptionnelles d’un haut-parleur Echo normal, telles que la possibilité de répondre à vos questions et de contrôler vos gadgets pour maison intelligente.

Echo Show 5 d’Amazon est actuellement en vente au prix de 69,99 $ au lieu de 90 $, ce qui est encore moins cher qu’un modèle reconditionné certifié qui se trouve être le seul appareil Amazon le plus vendu sur l’ensemble du site de la société en ce moment. Si vous voulez un écran plus grand pouvant contenir plus de contenu, vous pouvez également accrocher l’Echo Show 8 à la place, qui est en vente aujourd’hui pour 99,99 $ au lieu de 130 $.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Offres à Anker

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.