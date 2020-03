Les efforts d’une maman pour empêcher le cerveau de son enfant de devenir pâteux – plus des conseils d’experts – .

Ma fille de 11 ans et moi nous attaquons à l’aptitude à diviser les fractions – qui parmi vous se souviennent comment le faire – avec l’aide de la Khan Academy. (Lisa Stiffler / .)

L’instructeur de mathématiques de la Khan Academy a une voix profonde apaisante. Il vient à vous désincarné, une présence semblable à un magicien d’Oz derrière le curseur. Il tees des fractions, changeant de couleurs alors qu’il bascule entre les numérateurs et les dénominateurs manuscrits. Il dessine des rectangles tranchés en quartiers légèrement irréguliers. Pour moi, leur inégalité implique que tout mathématicien en herbe pourrait dessiner ces formes, en suivant à la maison.

La voix ne se présente jamais.

Ma fille de 11 ans et je l’appelle Kevin.

Avec toutes les écoles de l’État de Washington fermées physiquement depuis le 17 mars sur ordre du gouverneur, les familles de tout l’État ont du mal à concocter un enseignement à la maison bricolage construit à partir de plateformes de technologie de pointe comme la Khan Academy, quelles que soient les ressources disponibles dans les écoles et tout ce qui remplit le jour tout en espérant que leurs enfants ne vont pas complètement dérailler académiquement. Les fermetures induites par les coronavirus s’étireront au moins jusqu’au 24 avril dans notre état.

Le cahier de ma fille pour travailler sur les mathématiques à travers la Khan Academy et le professeur sans visage que nous appelons «Kevin». (Lisa Stiffler / .)

Et avec l’éloignement social et les craintes concernant le risque d’infecter les grands-parents vulnérables, les cercles de gardiens potentiels s’occupant des enfants se sont essentiellement réduits aux parents – dont beaucoup travaillent à domicile ou à l’extérieur pour fournir des services clés.

Les écoles publiques en particulier ont du mal à combler le vide des élèves. Leur mandat est de répondre aux besoins de tous les enfants de manière égale afin que les élèves sans accès aux ordinateurs ou à Internet, ou les enfants ayant des difficultés d’apprentissage, par exemple, aient tous les mêmes opportunités. Pour la plupart des écoles de Washington, cela exclut l’enseignement en ligne.

Les écoles publiques de Seattle (SPS) ont annoncé qu’à partir de lundi, elles fourniraient des vidéos éducatives sur SPS TV, les médias sociaux et leur site Web, offrant un «apprentissage facultatif» en segments courts ciblant différentes matières et différents niveaux.

Tout compte fait, l’instruction patchwork ne peut pas reproduire l’enseignement qui se passe à l’école.

Les experts en éducation conseillent aux parents de faire ce qu’ils peuvent et de savoir que c’est OK.

Nous devons réinitialiser nos attentes. En tant que parents, nous ne sommes pas des enseignants. Nous sommes bons dans d’autres domaines.

“Il est sain pour les familles d’adopter une définition large de l’apprentissage”, a déclaré Kristen Missall, professeure agrégée au College of Education de l’Université de Washington. Elle a également trois enfants d’âge scolaire.

«Nous devons réinitialiser nos attentes», a-t-elle déclaré. “En tant que parents, nous ne sommes pas des enseignants. Nous sommes bons dans d’autres domaines. “

Heureusement, il existe de nombreuses applications et plates-formes numériques disponibles pour tous les âges et couvrant de nombreux domaines de contenu pour les parents qui souhaitent se connecter à ed-tech dans le cadre de leurs enfants. Le plus grand défi consiste à réduire les options:

«Nous voulions devenir des experts en contenu numérique, en enseignement à distance et en expérience virtuelle», a déclaré Will Daugherty, PDG du Pacific Science Center. «Cette crise crée un catalyseur pour l’innovation.»

Pour ma famille, «Kevin» de Khan est un lien heureux avec les universitaires. (En rapportant cette histoire, j’ai appris que l’instructeur de mathématiques est en fait Sal Khan, fondateur de Khan Academy, ce qui ajoute une couche supplémentaire de crédibilité à notre expérience, selon mon évaluation.)

Dessin à la maison sur la plate-forme Khan Academy.

Nous avons commencé à utiliser Khan avant que le coronavirus ne fasse exploser la vie de tout le monde. Ma fille était mathophobe et avait besoin de soutien en dehors de la classe. Ma mère avait fait des années de tutorat bénévole et aimait Khan. C’est gratuit, nous avons donc essayé. L’instruction est organisée par niveau scolaire et il est facile de rechercher des sujets mathématiques spécifiques. Il propose des vidéos pédagogiques hébergées par Sal / Kevin en alternance avec des exercices et des quiz pour vérifier la maîtrise d’un élève.

C’est une instruction légitime sans beaucoup de graphismes et de sons flashy (il y a parfois des averses de confettis) – mais cette austérité est bonne et mauvaise. Ma fille apprend, mais n’a pas envie de travailler seule. Nous nous asseyons côte à côte, regardant des vidéos d’instructions, plaisantant lorsque Sal / Kevin dessine un diagramme particulièrement loufoque. Je m’enregistre à plusieurs reprises pour voir si les concepts arrivent.

Moi: “Est-ce que ça a du sens?”

Fille: «Oui.

Moi: “Honnêtement, cependant?”

Fille: “Oui.”

Moi: “Êtes-vous prêt à essayer certains problèmes?”

Fille: (Soupir.) “Je pourrais et ne pourrais pas l’être, mais essayons.”

Parce que l’instruction Khan nécessite une concentration pratique de ma part, c’est une tranche beaucoup plus petite de notre classe à la maison. Ma fille lit également des livres de chapitre de son choix et je l’ai surprise hier avec un nouveau roman graphique que j’avais acheté et caché. Ses professeurs habituels lui assignent des invites d’écriture créative qu’elle aime et des feuilles de calcul occasionnelles. Artistique par nature, elle a toujours aussi un projet de dessin, de peinture ou autre.

Le soir, en famille, nous regardons le documentaire multi-épisodes «Country Music» de Ken Burn. Ma fille aime la narration et est une grande fan de musique. La série recouvre des sujets qui l’intéressent avec des événements politiques, économiques et culturels historiques.

Dans notre maison, les romans graphiques sont une option de lecture acceptée. (Lisa Stiffler / .)

Sans vouloir le faire, nous avons créé un mélange d’universitaires plus traditionnels et d ‘«autres» que certains experts recommandent. L’idée prend également de l’ampleur dans les médias sociaux – que les exercices monotones intensifs de feuilles de calcul ne sont pas la réponse. Certains parents vont encore plus loin en refusant tout essai universitaire pendant cette période. Notre préférence est une voie intermédiaire qui vérifie les mathématiques, embrasse la lecture et laisse beaucoup d’espace non structuré.

«Prenez définitivement du temps pour apprendre en dehors du programme et laissez leur curiosité les guider», a déclaré Tim Hudson, directeur de l’apprentissage chez DreamBox.

Père de quatre enfants, Hudson a suggéré de “demander à vos enfants:” Que voulez-vous apprendre quand l’école est finie? “Les enfants sont pleins de questions. Passez un peu de temps à les retrouver. Nous pouvons être des co-apprenants et creuser les questions juteuses. »

Les experts en éducation offrent ces conseils supplémentaires aux familles:

Recherchez des sources fiables pour trouver l’apprentissage en ligne (y compris Common Sense et UNESCO). Si l’école de vos enfants utilise des outils en ligne, consultez-les. Les étudiants auront une certaine familiarité qui leur permettra, espérons-le, d’être plus indépendants dans l’utilisation du logiciel.

Recherchez des instructions en ligne qui fournissent des récompenses de motivation qui parlent à votre enfant, sont intéressantes et encouragent la résolution de problèmes.

Les leçons qui examinent et renforcent les informations que votre enfant a déjà enseignées à l’école seront plus faciles que d’aborder de nouveaux supports et sont toujours utiles.

Si un enfant est frustré par une activité éducative, faites une pause ou cherchez une autre source. Ils ne peuvent pas apprendre lorsqu’ils sont stressés.

Intégrez l’apprentissage dans les activités familiales comme la cuisine ou la lecture à haute voix.

La lecture est idéale pour les enfants de tous âges et une bonne activité indépendante (j’espère).

Établissez des routines et des attentes. Ils ne devraient pas être des horaires stricts, mais créer une prévisibilité confortable.

Le Missall de l’UW teste une approche de planification recommandée par un ami. Elle dit à ses enfants qu’ils doivent accomplir trois choses chaque jour: ils doivent apprendre quelque chose, faire quelque chose de productif et s’engager dans une chose juste pour le plaisir.

“Cela a du bon sens”, a déclaré Missall. “Cela vous donne la possibilité de rendre l’apprentissage un peu large.”

L’un de ses enfants a choisi de regarder une vidéo YouTube montrant comment dessiner des robots comme l’une de ses activités d’apprentissage.

“Cela ne va pas aider son score SAT”, a déclaré Missall. “Mais c’était une activité amusante.”