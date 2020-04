Les émissions Disney + de Marvel peuvent ne pas être aussi dépendantes des films que nous le pensions

Les dernières modifications apportées à la liste de tous les projets de la phase 4 Univers cinématographique Marvel implique une connexion réduite entre les prochains spectacles Disney + et les films. Black Widow, l’un des personnages les plus anciens et les plus aimés du MCU, devait inaugurer la prochaine ère du MCU avec son épisode solo attendu depuis longtemps. Selon les plans originaux, The Falcon et The Winter Soldier devraient être la prochaine version en ligne, lançant la première vague de spectacles Marvel sur Disney +.

La planification chronologique minutieuse de Marvel a été cruciale pour établir le MCU en tant que franchise cinématographique la plus lucrative de l’industrie, et après la conclusion de la saga Infinity, il était prévu que les entrées Disney + auraient des connexions cinématographiques importantes avec des conséquences profondes dans le MCU. Cependant, la crise mondiale déclenchée par la pandémie de coronavirus a forcé Marvel à déplacer la libération de Black Widow à novembre 2020, tandis que The Falcon et The Winter Soldier devraient être publiés en août 2020.

La nouvelle date de sortie de Black Widow expose plus qu’un simple changement dans l’ordre de sortie des productions cinématographiques et télévisées Marvel. Cela peut suggérer que les deux branches sont plus séparées qu’on ne le pensait initialement. Les fans de MCU s’attendaient peut-être à ce que Black Widow soit nécessaire pour comprendre les éléments de The Falcon and the Winter Soldier, mais maintenant que l’ordre de sortie a été inversé, cette théorie peut être mise au repos.

Bien que les fans aient été promis que les émissions de Disney + se connecteraient aux films, Black Widow est une préquelle mettant en vedette un personnage qui, à ce stade de la continuité de Marvel, est mort. Pour que son influence sur The Falcon and the Winter Soldier soit significative, la série Disney + devrait remonter au même moment dans la chronologie du MCU que Black Widow se déroule – juste après les événements de Captain America: guerre civile – ou traiter avec une intrigue particulière de la bataille de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) dans son film solo. Une telle interconnectivité est habituelle pour Marvel: après tout, même si Captain Marvel se déroule bien avant Avengers: Fin de partie, l’introduction de Carol Danvers (Brie Larson) était essentielle pour comprendre l’intrigue et les séquences d’action de Fingame. Et chaque scène post-crédits de chaque film MCU, à commencer par le camée d’Iron Man et Nick Fury (Samuel L. Jackson), a semé une graine pour un futur épisode de la franchise.

La créativité et l’adaptabilité ont maintenu le MCU sur la bonne voie, et maintenant, à la suite de la crise mondiale sans précédent causée par COVID-19, Kevin Feige, l’architecte du Univers cinématographique Marvel, doit s’adapter à nouveau. Il est probablement reconnaissant que The Falcon and the Winter Soldier ne soit pas aussi dépendant de Black Widow que certains fans l’avaient soupçonné.

