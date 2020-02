Les employés d’Amazon défient l’entreprise; technologie fiscale; parapluies comme paratonnerres – .

Ce fut une grosse semaine sur le rythme technologique de Seattle et du Pacifique Nord-Ouest. Voici ce dont nous parlons dans ce nouvel épisode du podcast .:

Les employés d’Amazon répondent aux menaces de résiliation pour leur plaidoyer en faveur du climat en violant intentionnellement la politique de communication de l’entreprise.

Plus de 350 employés ont critiqué la contribution d’Amazon au changement climatique, violant les règles de relations publiques des entreprises qui empêchent les employés de discuter des affaires de l’entreprise sans approbation. Il s’agit du dernier exemple de travailleurs technologiques tirant parti de leur position en tant qu’actifs de valeur sur un marché du travail restreint pour faire pression sur leurs employeurs sur des questions politiques.

Les législateurs de l’État de Washington envisagent une nouvelle taxe régionale cela permettrait de recueillir environ 121 millions de dollars par an auprès de certains des plus grands employeurs de la région de Seattle, y compris les géants de la technologie Microsoft et Amazon, pour financer des programmes de lutte contre le sans-abrisme.

La législation, dévoilée mercredi, est la dernière tentative de diriger une partie de la richesse générée par le boom technologique de Seattle vers la résolution de la crise du sans-abrisme.

Les parapluies deviennent un paratonnerre sur le campus d’Amazon à Seattle. Dans toute autre ville, les parapluies seraient à peine remarqués. Mais les grands déflecteurs de pluie orange et blanc d’Amazon suscitent des discussions et des débats à Seattle, où il y a un segment important et fier de la population qui pense que les parapluies ne sont pas pour les habitants, ils sont pour les touristes et les greffes. “Se plaindre des parapluies est facilement la pire vieille Seattle contre la nouvelle Seattle”, a écrit un employé d’Amazon sur Twitter.

Un lecteur de . a résumé la critique dans un commentaire: «Ce n’est pas la question de l’utilisation d’un parapluie – c’est à quel point ils sont gigantesques. Pour moi, ces parapluies sont tout ce qui ne va pas avec Amazon. Aucune considération pour qui que ce soit. »

et enfin, nous discutons de ce que dit l’achat d’un véhicule par une startup de Seattle à propos de l’état des transports dans la ville, et de l’incertitude qui peut découler du recours à des startups expérimentales pour des services vitaux comme se déplacer d’un endroit à un autre.

Écoutez ci-dessus ou abonnez-vous à . dans votre application de podcast préférée.

La rédactrice civique de ., Monica Nickelsburg, et la journaliste de vie geek Kurt Schlosser se joignent à moi cette semaine. Curt Milton produit le spectacle. Musique de Daniel L.K. Caldwell.