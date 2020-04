Les employés d’Amazon organisent un débrayage virtuel sur les licenciements et les conditions de l’entrepôt – .

La designer d’expérience utilisateur d’Amazon, Emily Cunningham, prend la parole lors d’un rassemblement en dehors de l’assemblée des actionnaires de la société en mai 2019. Les employés en faveur de la résolution climatique portaient du blanc pour l’événement. (Employés d’Amazon pour Climate Justice Photo)

Les employés actuels et anciens d’Amazon encouragent les travailleurs technologiques de l’entreprise à participer à un «débrayage virtuel» la semaine prochaine pour protester contre les licenciements récents et les conditions dans les centres de distribution.

Le groupe activiste Amazon Employees for Climate Justice a organisé l’événement après que deux de ses membres ont été licenciés pour avoir enfreint la politique de communication externe de l’entreprise. Les concepteurs d’expérience utilisateur Emily Cunningham et Maren Costa ont été licenciés la semaine dernière après avoir parlé à plusieurs reprises du bilan environnemental de l’entreprise et soulevé des inquiétudes concernant la sécurité des employés d’entrepôt pendant la pandémie de coronavirus.

Les employés licenciés et le groupe de militants demandent aux travailleurs d’Amazon de prendre un jour de congé maladie le vendredi 24 avril et de se connecter à une diffusion en direct toute la journée. Costa et Cunningham prévoient de répondre aux questions sur leurs expériences, aux côtés des employés d’entrepôt. Amazon a refusé de commenter le débrayage, mais un porte-parole a souligné une déclaration précédente sur les licenciements.

“Nous soutenons le droit de chaque employé de critiquer les conditions de travail de leur employeur, mais cela ne s’accompagne pas d’une immunité générale contre toutes les politiques internes”, a déclaré le porte-parole. «Nous avons licencié ces employés pour violation répétée des politiques internes.»

Cunningham et Costa ont organisé un événement virtuel cette semaine avec des employés d’entrepôt et d’autres militants pour discuter de la situation du COVID-19. Amazon Employees for Climate Justice affirme qu’Amazon a supprimé les invitations à l’événement qui ont été envoyées aux adresses e-mail des employés.

“Des heures après l’envoi de l’invitation, Amazon a licencié Emily Cunningham et Maren Costa, deux dirigeants d’Amazon Employees for Climate Justice qui avaient plus de 20 ans d’ancienneté chez Amazon”, a déclaré le groupe activiste.

Les militants et les politiciens employés critiquent Amazon depuis des années, mais les cas croissants de COVID-19 dans les centres de distribution renouvellent l’examen du géant de la technologie. Les employés d’entrepôt ont organisé de petites manifestations dans des installations à travers le pays et les politiciens font griller à Amazon ses politiques de sécurité.

Amazon déploie des changements dans ses installations pour mieux contrôler la propagation du virus, y compris les tests de température. Amazon a également augmenté son salaire minimum, sa rémunération des heures supplémentaires et élargi ses politiques sur les congés de maladie. Pendant ce temps, la société fait face à une forte augmentation de la demande de ses produits et services de la part des clients se logeant à domicile. Amazon a embauché 100 000 nouveaux employés d’entrepôt pour suivre le rythme et prévoit d’en ajouter 75 000 supplémentaires.