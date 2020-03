Les employés de Gravity Payments se portent volontaires pour réduire les salaires alors que les revenus baissent de 50% pendant la crise COVID-19 – .

PDG de Gravity Payments, Dan Price. (Photo des paiements par gravité)

Lorsque Dan Price a annoncé son plan il y a cinq ans pour augmenter le salaire minimum dans son entreprise à 70 000 $, le PDG de Gravity Payments a fait la une des journaux internationaux en devenant un ardent défenseur des inégalités de revenus. Au milieu de la pandémie de coronavirus, les employés de Price se mobilisent maintenant pour prendre une réduction de salaire.

Confronté à une perte de revenus dramatique dans la société de traitement des cartes de crédit et de services financiers, Price était déterminé à ne pas licencier ou à augmenter les prix sur les clients comme un moyen de survivre pendant la crise.

Price s’est donc adressé aux 200 employés de la société basée à Seattle à la recherche d’idées. Tout a commencé par une réunion Zoom à mains levées le 19 mars, puis par quatre jours de réunions plus petites de 2 heures avec 10 personnes chacune.

La solution pour endiguer les lourdes pertes de Gravity a été des réductions de salaire volontaires, les employés choisissant combien ils pouvaient sacrifier individuellement. Une douzaine de personnes ont choisi de ne prendre aucun salaire.

“Nous avons parlé de la façon dont tout le monde peut apporter quelque chose de différent à la table”, a déclaré Price. «Et nos employés sont intervenus, et pour moi, c’est humiliant. C’est navrant d’avoir des gens qui font ça. Mais aussi, malheureusement nécessaire. Je pense que c’est vraiment un témoignage de notre équipe qu’ils étaient prêts à se mettre financièrement plus en danger. “

Les réductions de salaire sont censées être temporaires et Price a déclaré qu’il espérait pouvoir rembourser ses employés à terme et rendre tout le monde à nouveau “entier”.

Price a déclaré que Gravity faisait normalement un peu plus de 4 millions de dollars de revenus par mois, tout en dépensant à peu près la même chose et en tirant un très petit bénéfice.

La société bootstrapée ne dispose pas d’un stock de liquidités imprégnées de capital-risque, et Price a estimé que la piste devenait aussi courte que trois à six mois, les revenus ayant baissé de près de 55%.

Parallèlement à d’autres économies de coûts, la réduction de salaire a pu combler la différence et étendre cette piste à neuf à onze mois. La gravité n’avait pas fait face à de telles difficultés financières depuis ses premiers jours il y a 16 ans, ou pendant la récession de 2008, lorsque les pertes étaient proches de 20%.

“Bien que ce soit la crise la plus folle et la plus horrible de notre vie, c’est aussi une très, très grande opportunité de faire une différence si nous pouvons nous en tenir à nos valeurs”, a déclaré Price.

Les services de traitement des cartes de crédit de Gravity reflètent l’économie des petites entreprises. Environ un quart de son activité est l’hôtellerie – restaurants, bars, hôtels. Cette partie de l’entreprise est en baisse de 65%. Le commerce de détail est en baisse de près de 50% et le secteur des services est en baisse légèrement inférieure à 50%.

Faire payer davantage les petites entreprises durement touchées en ce moment n’était tout simplement pas une bonne idée pour Price, qui a dit que c’était ce que ses concurrents de l’industrie feraient. La gravité se différencie en n’ajoutant pas de frais tout en facturant environ la moitié du montant pour traiter les transactions par carte de crédit.

Il espère que le plan gagnera de nouveaux clients Gravity et que l’entreprise pourra se sortir de la crise.

“Notre objectif est de défendre les gens qui sont coincés, de défendre les outsiders”, a déclaré Price. “C’est tout l’éthique de l’entreprise et le licenciement dans cette économie, avec 3 millions de personnes licenciées au cours de la même semaine, ne me semblait pas être une option.”