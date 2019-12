Les employés de la ville utiliseront à nouveau légalement les iPhones à San Francisco …

San Francisco a accidentellement interdit aux employés de la ville d'utiliser des iPhones avec Face ID après avoir interdit l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale en mai. La ville a dû modifier la loi la semaine dernière pour rendre les iPhones légaux à utiliser.

San Francisco n'est pas la seule ville à avoir découvert ce problème avec des interdictions visant à interdire l'utilisation aveugle de la reconnaissance faciale dans la rue pour la surveillance publique et d'entreprise…

Filaire rapports:

Mardi, les superviseurs de San Francisco ont voté pour modifier leur loi afin d'autoriser l'utilisation des iPhones avec Face ID. Les modifications permettent aux organismes municipaux d'obtenir des produits dotés de fonctions de reconnaissance faciale – y compris les iPhones – tant que d'autres fonctionnalités sont jugées indispensables et qu'il n'existe aucune alternative viable. L'interdiction d'utiliser la reconnaissance faciale s'applique toujours. Les employés de la ville ne peuvent pas utiliser Face ID et doivent saisir les codes d'accès.

L'Union américaine des libertés civiles (ACLU) dit qu'elle travaille avec les villes pour les aider à résoudre le problème.

Après l’interdiction de SF, Oakland et Somerville, dans le Massachusetts, ont adopté des règles similaires. Alors que d'autres villes rejoignent le mouvement, certaines se déplacent plus prudemment et exemptent les iPhones.

Une interdiction de reconnaissance faciale adoptée par Brookline, dans le Massachusetts, la semaine dernière, comprend des exemptions pour les appareils personnels utilisés par les autorités de la ville, par souci à la fois de Face ID et des fonctionnalités de marquage sur Facebook.

La ville d'Alameda, dans la baie de San Francisco, envisage un langage similaire dans son propre projet de loi sur la surveillance, qui s'inspire de la législation de San Francisco qui établit des tendances.

«Chaque ville va le faire à sa manière», explique Matt Cagle, avocat à l'ACLU de Californie du Nord qui a travaillé avec des villes envisageant des interdictions. "Il va y avoir des appareils qui ont (reconnaissance faciale) intégrés et ils essaient de comprendre comment y faire face."