Les encres d’Amazon s’accordent pour diffuser des matchs de baseball des New York Yankees sur Prime Video – .

Siège d'Amazon à Seattle.

Amazon étend son empreinte dans les médias sportifs avec un nouvel accord pour diffuser les matchs de baseball des New York Yankees cette saison.

Le géant de la technologie de Seattle diffusera 21 matchs des Yankees sur Prime Video plus tard cette année. Le contenu en direct de la MLB sera gratuit pour les membres Prime, mais uniquement disponible pour ceux de «l’empreinte de l’équipe locale» des Yankees: État de New York, Connecticut, nord-est de la Pennsylvanie et nord et centre du New Jersey.

Les jeux seront des simulcasts produits par YES Network. L’année dernière, les Yankees, Sinclair Broadcast Group, Amazon et d’autres partenaires ont acquis la participation de 80% du réseau YES qui n’était pas déjà détenue par les Yankees de Disney.

Le YES Network (The Yankees Entertainment and Sports Network) est le réseau sportif régional le plus regardé, diffusant des jeux pour les Yankees (MLB), les Brooklyn Nets (NBA), le New York City FC (MLS) et le New York Liberty (WNBA) .

Amazon a investi massivement dans le streaming multimédia depuis plusieurs années via sa branche Prime Video et engloutit de plus en plus les droits sportifs en direct. Il a payé les millions de la NFL pour acquérir les droits de diffusion en continu de Thursday Night Football et a signé un accord similaire pour Premier League Soccer. Amazon produit également les documentaires sportifs All or Nothing mis à la disposition des membres Prime et a embauché Marie Donoghue, cadre de longue date d’ESPN, en 2018.

L’activité vidéo d’Amazon comprend également la vidéothèque Prime de la société et son unité de production Amazon Studios.

Les jeux Yankees sur Prime Video comporteront la technologie «X-Ray» d’Amazon, qui permet aux fans d’accéder aux statistiques en temps réel, aux détails des joueurs et à plus d’informations pendant qu’ils regardent.

«Nous voulons donner aux membres Prime l’accès à la plus large sélection de contenus sur le plus grand nombre d’appareils, et cet accord donne à Prime Video la possibilité de travailler avec le meilleur réseau sportif régional en Amérique et l’une des franchises les plus appréciées dans tous les sports. », A déclaré Donoghue dans un communiqué mardi.

Amazon diffuse déjà des jeux MLB sur Prime Video, mais via l’application MLB.TV qui nécessite un forfait d’abonnement distinct.

Voici les jeux des Yankees qui seront diffusés par Amazon:

Vendredi 17 avril Cincinnati 19h00

Mardi 21 avril @Detroit 18h30

Samedi 25 avril Cleveland 13h00

Vendredi 8 mai Boston 19h00

Vendredi 15 mai @Houston 20 h 00

Vendredi 22 mai Seattle 19h00

Samedi 23 mai Seattle 13h00

Mercredi 27 mai Minnesota 19h00

Dimanche 21 juin @Minnesota 14h00

Mercredi 24 juin Baltimore 19 h 00

Mardi 30 juin @Baltimore 19h00

Mercredi 22 juillet Anges 19h00

Vendredi 24 juillet Boston 19h00

Mercredi 29 juillet à 19 h 00

Lundi 10 août @Kansas City 20h00

Vendredi 21 août Toronto 19h00

Vendredi 28 août @Cleveland 19h00

Jeudi 10 septembre Boston 19h00

Dimanche 20 septembre @Toronto 13 h 00

Mercredi 23 septembre Houston 19h00

Vendredi 25 septembre Tampa Bay 19h00