Les entrepôts d’Amazon cesseront d’accepter des articles non essentiels en raison de l’épidémie de COVID-19 – .

Un Amazon Fulfillment Center à Dupont, Washington (. Photo / Kevin Lisota)

Amazon a déclaré mardi à des vendeurs tiers qu’il interdirait temporairement les expéditions d’articles non essentiels aux entrepôts afin que la société puisse prioriser les fournitures médicales et les articles ménagers. Le moratoire durera du 17 mars au 5 avril.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Le changement s’applique aux vendeurs qui participent au programme Fulfilled by Amazon, dans lequel le géant de la technologie gère les expéditions et la logistique pour le compte d’autres commerçants. Amazon dit qu’il doit prioriser l’essentiel en raison de la demande accrue, car des milliers d’Américains pratiquent la distance sociale et se tournent vers les achats en ligne pour répondre à leurs besoins.

“Nous assistons à une augmentation des achats en ligne et, par conséquent, certains produits tels que les produits alimentaires de base et les fournitures médicales sont en rupture de stock”, a déclaré un porte-parole d’Amazon dans un communiqué. «Dans cet esprit, nous priorisons temporairement les produits de base pour la maison, les fournitures médicales et d’autres produits à forte demande entrant dans nos centres de distribution afin que nous puissions recevoir, réapprovisionner et expédier ces produits plus rapidement aux clients.»

Amazon indique que les modifications ne s’appliquent pas aux commandes passées avant l’annonce. Les produits déjà en route vers les entrepôts Amazon seront acceptés. Mais l’interdiction de trois semaines de nouvelles expéditions pourrait être un coup dur pour les commerçants qui dépendent désormais de l’infrastructure de livraison d’Amazon.

À l’intérieur d’un centre de livraison Amazon Prime Now à Seattle. (Photo . / Kevin Lisota)

Amazon commercialise agressivement ses services de traitement des commandes auprès de vendeurs tiers, qui paient des frais pour utiliser l’énorme moteur logistique de l’entreprise. Les marchands qui participent au programme peuvent vendre des articles sous l’étiquette Amazon Prime. Amazon garantit que ces articles tiers sont expédiés dans un ou deux jours en les stockant dans des entrepôts à travers le pays. Les vendeurs tiers ont représenté 58% des ventes brutes physiques d’Amazon en 2018.

Amazon embauchera 100 000 employés d’entrepôt dans un contexte de forte augmentation des achats en ligne provoquée par une pandémie

“Nous comprenons qu’il s’agit d’un changement pour nos partenaires commerciaux et nous apprécions leur compréhension alors que nous priorisons temporairement ces produits pour les clients”, a déclaré le porte-parole d’Amazon.

En tant que premier détaillant en ligne aux États-Unis, Amazon est devenu un acteur clé de l’épidémie de COVID-19 qui fait grimper les achats en ligne alors que des milliers de personnes évitent de quitter leur domicile. La société est responsable de 38,7% des ventes en ligne aux États-Unis, selon eMarketer. Walmart est deuxième avec 5,3%.

Les délais de livraison sont retardés pour de nombreux clients et d’innombrables articles ménagers et fournitures médicales sont en rupture de stock. Les livraisons d’épicerie Amazon Fresh sont retardées indéfiniment dans certaines communautés.

Sous la pression de la forte demande, Amazon a annoncé une vague d’embauche lundi. La société prévoit d’ajouter 100 000 employés d’entrepôt pour suivre les commandes.

Le virus lui-même pourrait également présenter un risque pour Amazon à un moment ténu. Selon Bloomberg, au moins cinq employés des entrepôts d’Amazon en Europe se sont révélés positifs pour COVID-19. Malgré ces cas, Amazon ne prévoit pas de fermer ses centres de distribution.