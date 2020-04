Les entrepôts français pourraient fermer temporairement

Amazon il pourrait fermer tous ses centres de distribution en France suite à une injonction émise hier. Il semblerait que les entrepôts resteront fermés au moins jusqu’à 20 avril. Pendant cette période, Amazon évaluera les risques liés à Covid-19 et prendra les mesures nécessaires pour garantir sécurité des employés. Cela pourrait avoir de graves conséquences pour les livraisons dans le pays.

Amazon: la sécurité des employés devient une préoccupation majeure pour l’entreprise

L’ordonnance du tribunal rendue hier oblige Amazon à effectuer une évaluation approfondie des risques que la pandémie de coronavirus fait courir à ses employés. En attendant, elle ne doit toujours livrer que des produits essentiels, sinon elle pourrait être condamnée à une amende pouvant aller jusqu’à un million d’euros par jour. Le tribunal a accordé à l’entreprise 24 heures pour se conformer.

Selon la décision de justice, la société compte actuellement environ 10 000 personnes dans six entrepôts en France. Il aurait utilisé un programme public d’embauche partielle pour payer ses employés pendant la fermeture des installations.

Amazon fait face à une pression croissante sur le sécurité des employés pendant la pandémie de coronavirus. Pour répondre à une augmentation de la demande, il a annoncé son intention d’en embaucher 100 000 livreurs et à l’entrepôt et de augmenter temporairement le salaire. Après une manifestation dirigée par des employés, Amazon a déclaré qu’il ferait plus pour protéger les travailleurs, mais il a également été critiqué pour avoir licencié des employés qui avaient signalé ses pratiques de travail.