Les entreprises adoptent l’IoT malgré les risques de sécurité

Une nouvelle étude de Kaspersky a révélé que 61% des entreprises utilisent déjà des plates-formes IoT malgré les risques de sécurité importants qui accompagnent leur adoption.

Le nouveau rapport de la firme, intitulé «Avec la superpuissance vient la super responsabilité: avantages et défis de l’IoT dans les affaires», montre que l’utilisation des plates-formes commerciales IoT augmente d’année en année dans presque toutes les industries.

Selon Kaspersky, la croissance la plus importante a été observée dans l’hôtellerie (de 53% en 2018 à 63% en 2019), la santé (de 56% à 66%) et la finance (de 60% à 68%). Depuis l’année dernière cependant, les secteurs des technologies de l’information et des télécommunications (71%) et de la finance (68%) ont adopté l’IoT plus que tous les autres secteurs verticaux.

Les plates-formes IoT ont actuellement de nombreux cas d’utilisation, y compris les villes intelligentes, les réseaux, le comptage, le transport et la logistique ainsi que la fabrication automatisée et le chauffage, la ventilation et la climatisation connectés (HVAC).

Risques de sécurité IoT

La croissance de l’utilisation de l’IoT n’a pas été découragée malgré le potentiel élevé de risques et d’incidents de cybersécurité. L’enquête de Kaspersky montre que 28% des entreprises utilisant des plates-formes IoT ont déclaré avoir connu des incidents impliquant des appareils connectés non informatiques l’année dernière.

Ces incidents peuvent être critiques car les capteurs et les appareils intelligents sont capables de collecter des téraoctets de données, y compris des informations sensibles telles que les données commerciales ou les informations personnelles des clients. De plus, les plates-formes IoT peuvent être connectées à des systèmes critiques, tels que les processus de trafic, d’alimentation ou de transport, ce qui rend indispensable la garantie de leur continuité et de leur intégrité.

Afin de profiter en toute sécurité des fonctionnalités et des avantages des plates-formes IoT, Kaspersky recommande aux organisations d’évaluer l’état de la sécurité d’un appareil avant sa mise en œuvre, d’effectuer des audits de sécurité réguliers, d’établir des procédures pour obtenir des informations sur les vulnérabilités des logiciels et des applications, de mettre en œuvre des solutions de cybersécurité et utiliser des appareils IoT sécurisés par leur conception.

Grigory Sizov, responsable de la Business Unit KasperskyOS de Kaspersky, a fourni des informations complémentaires sur le dernier rapport de la société de cybersécurité, déclarant:

«L’IoT est un puissant catalyseur pour les entreprises, mais pour profiter de ses avantages, les organisations doivent déployer des efforts considérables. Il requiert des processus métier dédiés, ainsi qu’une expertise, pour garantir sa mise en œuvre efficace. Comme le montre l’enquête, la cybersécurité est également une question qui doit être résolue dans l’espace IoT – en termes de sécurité des équipements, de mesures de protection techniques et organisationnelles et de confidentialité des données, ainsi que d’autres facteurs. Il est important de considérer la sécurité à un stade précoce de la mise en œuvre de l’IoT et nous souhaitons aider nos clients à accomplir cette tâche en développant des solutions et une expertise de sécurité IoT au sein de Kaspersky. »