Les entreprises de l’État de Washington qui ne se conforment pas à l’ordre de «rester à la maison» pourraient voir leurs licences révoquées – .

Le gouverneur de Washington Jay Inslee prend la parole lors d’un événement 2018 à Seattle. (Photo . / Monica Nickelsburg)

Les entreprises de l’État de Washington qui ne respectent pas l’ordonnance de «rester à la maison» du gouverneur Jay Inslee pourraient perdre leurs licences commerciales. Inslee a annoncé une série de nouvelles mesures d’application pour contraindre les entreprises et les particuliers de l’État à limiter l’exposition de personne à personne, une mesure destinée à ralentir la propagation du COVID-19.

Inslee a ordonné à toutes les entreprises non essentielles qui ne peuvent pas fonctionner en télétravail de fermer il y a une semaine. Le décret exécutif oblige les Washingtoniens à rester chez eux, sauf pour les activités essentielles, y compris l’épicerie et les rendez-vous chez le médecin. Le gouverneur a déclaré que bien que la plupart des gens se conforment à l’ordre, les responsables locaux de l’application des lois ont reçu des milliers d’appels signalant des rassemblements et d’autres violations présumées des règles.

“Ces gens qui nous appellent sont très préoccupés par leur santé et celle des autres, et par la façon dont les actions des personnes qui ne font pas partie de l’équipe mettent en danger tant de personnes”, a déclaré Inslee lors de la conférence de presse.

Le procureur général de Washington, Bob Ferguson, et plusieurs chefs de police se sont joints à Inslee pour annoncer les mesures d’exécution. Les citations, les permis suspendus et les licences commerciales révoquées sont des mesures que les autorités nationales et locales peuvent utiliser pour faire appliquer l’ordonnance. Inslee demande aux habitants de signaler les violations présumées de l’ordre sur le site Web du coronavirus de l’État.

La semaine dernière, le service de police de Bellevue a lancé un outil qui permet aux résidents de signaler les rassemblements sur une carte thermique. Le chef de la police, Steve Mylett, a déclaré que le site permettrait à la police d’éduquer les résidents qui violent l’ordre, mais ne serait pas utilisé pour inculper ou arrêter quiconque.

Inslee a déclaré qu’il avait eu des discussions avec des chefs de file de l’industrie technologique pour trouver des solutions créatives aux défis auxquels Washington est confronté dans sa réponse à l’épidémie de virus. Le PDG de Tesla, Elon Musk, examine si sa chaîne d’approvisionnement peut fournir plus de ventilateurs pour Washington et Inslee a félicité la Fondation Bill et Melinda Gates pour avoir financé la recherche sur le coronavirus.

“Bill Gates a très bien compris la nécessité des tests et nous avons eu quelques idées sur la façon de maximiser cela”, a déclaré Inslee.

L’ordre de séjour à domicile restera en vigueur jusqu’au 6 avril au plus tôt. Inslee dit que les règles pourraient être étendues en fonction de l’agressivité du virus. Il y a 4 483 cas confirmés de COVID-19 à Washington en date du lundi et 198 décès associés au virus.