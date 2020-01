Les entreprises les plus étranges d’Amazon

Quand Amazon Cela a commencé dans la seconde moitié des années 90, c’était une simple boutique en ligne de livres, disques de musique et films. Au fil du temps, c’était élargir son catalogue et se propager à travers la planète. Aujourd’hui, selon le pays dans lequel vous vous trouvez, sur Amazon, vous pouvez acheter tout ce que vous pouvez imaginer, à partir de véhicules des principales marques, de meubles, de nourriture, de jouets sexuels et même maisons préfabriquées…

Non seulement cela. Amazon est bien plus qu’une boutique en ligne, car elle possède des magasins physiques et des entreprises associées telles que Goodreads, IMDb, Prime Video … Et qu’en est-il de sa gamme de gadgets qui comprend des tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des appareils pour regarder la télévision et même des haut-parleurs intelligents avec leur propre assistant virtuel Alexa. Et les appareils sont de plus en plus populaires Bague pour protéger votre maison qui a même une application pour avertir vos voisins et qui, pour le moment, ne fonctionne qu’aux USA.

Il est clair qu’Amazon couvre de nombreux secteurs et que son catalogue de services et produits Il est de plus en plus étendu. Et cela implique que vous offrez vos services dans des domaines plus que surprenants tels que certains que nous examinons ci-dessous.

Informatique quantique

L’informatique quantique est quelque chose dont on a parlé ces dernières années et qui est destiné révolutionner l’informatique à tous les niveaux. Pour l’utilisateur moyen, l’informatique quantique permettra de traiter les informations beaucoup plus rapidement, d’exécuter les calculs à un rythme plus rapide, et même si nous n’aurons pas ordinateurs quantiques Chez eux depuis plusieurs décennies, les grandes entreprises et les centres de recherche les utiliseront plus tôt que tard.

Google e IBM Ce sont deux des principaux acteurs qui luttent pour offrir des ordinateurs quantiques, et en cours de route, d’autres entreprises souhaitent que quiconque y ait accès vendent le l’informatique quantique en tant que service, comme c’est le cas aujourd’hui avec une multitude de services dans ce que nous appelons communément le cloud.

Dans votre secteur d’activité AWS, Amazon a introduit le programme Amazon Braket, dont la page officielle peut déjà être consultée en plusieurs langues, dont l’espagnol. Son but est d’appliquer l’informatique quantique à notre quotidien, mais, bien sûr, ce n’est pas un service conçu pour l’utilisateur domestique mais plutôt pour chercheurs et scientifiques.

Aujourd’hui, AWS propose des serveurs pour stocker des données, exécuter des applications et effectuer différentes tâches à distance. Avec Amazon Braket, transférez l’informatique quantique vers ce type de services distants ou cloud à l’aide de noms importants de l’industrie tels que Rigetti, IONQ et Onde D.

Drones pour les livraisons

Le projet Amazon Prime Air Ce n’est pas nouveau. Il est en activité depuis 2013 et ses premières livraisons d’essai ont été effectuées en 2016. Et même si nous n’en bénéficions toujours pas, il est clair qu’à l’avenir ce projet sera aussi populaire que le Enceintes écho, Les Lecteurs Kindle ou la série originale de Prime Video.

Sous le nom Amazon Prime Air vous souhaitez profiter de la technologie des drones pour effectuer expéditions de colis et de produits de manière automatisée. C’est quelque chose dont on parle depuis des années et l’une des premières applications qui ont été pensées lors de l’émergence des premiers drones. Cependant, il y a beaucoup à purifier de cette idée.

Actuellement, Amazon sert des produits à un jour d’intervalle. Dans certains cas, il envoie même des choses en deux heures. Amazon Prime Air Il a l’objectif ambitieux d’envoyer des colis en 30 minutes.

Des premiers modèles de drones aux plus récents, plus grands et avec un design plus futuriste si possible, le projet est toujours en phase de test dans ses centres aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Autriche, en France et en Israël.

Que ce projet traverse nos cieux dépendra de la réglementation de chaque pays et des générations futures de drones sur lesquels Amazon travaille déjà.

Robots domestiques

Bien que nous ayons une image de la robots en forme d’humanoïde, les robots sont avec nous depuis des années. Des industries telles que l’industrie automobile ont été parmi les premières à introduire des bras mécanisés pour la fabrication de véhicules et de tout appareil ou appareil électronique. Actuellement, nous travaillons avec l’application de robots dans assistance aux utilisateurs ou dans des tâches de recherche ou exploration.

La chose la plus proche d’un robot de fiction que nous avons à la maison est le dispositif de balayage que différentes marques vendent et qui, dans certains cas, offre même la possibilité de frotter le sol à l’aide d’eau ou de vadrouilles spéciales. Mais Amazon va plus loin.

Déjà dans les années 60, les dessins animés de Hannah-Barbera s’appelaient Les jetsons aux États-Unis et le supersonique dans ces régions, ils ont fantasmé sur l’idée de robots domestiques qui aideraient à la maison avec des tâches de base. Mais qui sait si nous devrons attendre les années 60 du 21e siècle pour voir ce rêve devenir réalité.

Comme je l’ai dit, à partir du printemps 2018, on sait qu’Amazon travaille sur un projet lié à la robotique et intelligence artificielle afin de créer des robots qui aident à la maison automatiquement, une évolution des robots de balayage actuels et qui exécutent tâches plus complexes intégrant son assistant Alexa. Cela signifierait que nous pourrions manipuler le robot avec des commandes vocales.

Cependant, le projet est gardé secret et on en sait peu à ce sujet. On dit qu’il fonctionne avec des roues, que son nom de code est Vesta mais leurs fonctions sont à peine connues au-delà des rumeurs et des souhaits de beaucoup.

Énergies renouvelables

La lutter contre la crise climatique Commence à avoir de plus en plus d’alliés dans des entreprises comme Amazon. Que ce soit en raison de pressions sociales, de raisons commerciales ou de condamnations, Amazon a décidé de mettre en œuvre une série de mesures afin que, dans un proche avenir, son empreinte sur la planète soit aussi durable que possible.

Parmi ses objectifs dans ce domaine, figure l’utilisation d’énergies renouvelables. Concrètement, elle entend utiliser 80% d’énergies renouvelables en 2024 et atteindre 100% en 2030. De plus, elle entend réduire ses émissions de CO2 à zéro en 2040.

À l’heure actuelle, Amazon a installé en 2017 50 installations de toiture solaire dans ses bâtiments, dont 37 aux États-Unis, 12 en Europe et 8 en Inde. Et plus récemment, Amazon a deux grands projets, comme son Parc éolien du Texas où il utilise plus de 100 éoliennes pour profiter de l’énergie éolienne ou de son avenir fermes solaires en Illinois et en Virginie.

L’Europe bénéficiera également de ce type de dispositif, et plus particulièrement Séville, Espagne. Cette ferme solaire produira 149 MW et sera opérationnelle courant 2020. L’objectif est de fournir de l’énergie à ses centres logistiques et Centres de données AWS.