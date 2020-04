les épisodes les plus détestés de la série la plus aimée, voici les détails

Les différentes plateformes de streaming de contenu, avant tout Netflix, ils ont sorti des séries télévisées qui sont ensuite entrées dans la liste des plus aimées de tous les utilisateurs.

Chaque série télévisée qui se respecte a au moins un épisode qui a été littéralement détesté par tous les utilisateurs, une sorte de “mouton noir”, un épisode particulier qui laisse un mauvais goût en bouche. Aujourd’hui, nous voulons parler de ces épisodes et découvrir, si vous vous en souvenez, cela vous rend nerveux comme alors. En voici quelques uns.

Les épisodes les plus détestés de la série télévisée la plus appréciée

Commençons immédiatement avec l’une des séries télévisées les plus appréciées de tous les temps, Miroir noir, avec la particularité que chaque épisode est différent de l’autre. L’épisode qui a reçu le moins de votes des utilisateurs appartient à la dernière saison, plus précisément à la dernière saison. L’épisode en question est celui avec Miley Cyrus qui joue une pop star. Passons à l’une des séries télévisées qui ont marqué l’histoire, Breaking Bad. On ne peut pas oublier l’épisode dix de la troisième saison, celui dans lequel Walt et Jesse chassent une mouche.

Maintenant c’est au tour de Games of Thrones, où l’épisode qui a reçu la note la plus basse de tous les temps est précisément celui définitif, La mort de John de Daenerys n’a été digérée par aucun fan de la série. L’épisode de Grey’s Anatomy ce qui nous a le plus fait pleurer est évidemment celui dans lequel meurt Derek Shepard, intitulé Comment sauver une vie, le 21e épisode de la 11e saison.

Le pire épisode de la série télévisée Simpsons est le 22e de la 23e saison, où l’arrivée de Lady Gaga à Springfiled bouleverse toute la famille et la ville. Nous terminons avec l’une des séries télévisées actuelles, Choses étranges. Le pire de tous les temps a été classé septième lors de la deuxième saison. Ceci est l’épisode concentré sur Onze et à la recherche de la “sœur” perdue. Êtes-vous d’accord?