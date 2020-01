Les épouses de ‘The Banker’ demandent à Apple d’annuler la sortie du film en mars

Apple venait d’annoncer jeudi que son film original ‘The Banker’, qui a été retardé depuis novembre en raison d’une enquête sur des allégations d’agression sexuelle contre l’un des coproducteurs du film, devait enfin être présenté en première dans les salles de cinéma et Apple TV + dans Mars. Maintenant, deux épouses de feu Bernard Garrett, sujet de “The Banker”, demandent à Apple de suspendre la sortie du film pour une durée indéterminée.

Selon The Hollywood Reporter, Linda Garrett et Kathy Ussery Garrett, anciennes épouses de Bernard Garrett Sr., disent que le film est inexact et ne devrait pas voir de sortie. Todd Burns, l’avocat de Linda Garrett, a déclaré au Hollywood Reporter que le film déforme la vérité et a causé des dommages à la famille Garrett.

“L’histoire a été volée et déformée et elle a blessé la famille. Ils ont manipulé le récit.”

Après qu’Apple avait initialement annulé la sortie du film après avoir appris les allégations contre Bernard Garrett Jr., crédité en tant que coproducteur du film, la société a annoncé jeudi qu’elle avait conclu son enquête et qu’elle était confiante pour aller de l’avant. avec sa sortie.

“Nous voulions prendre le temps de comprendre la situation actuelle – et après avoir examiné les informations à notre disposition, y compris la documentation de la recherche des cinéastes, nous avons décidé de mettre ce film important et instructif à la disposition des téléspectateurs.”

Apple a déclaré que Bernard Garrett Jr. avait vu son crédit de coproducteur retiré du film et qu’il n’aurait droit à aucun profit. Cependant, Ussery Garrett, qui était marié à Bernard Garrett Sr. au moment de son décès, dit que “Bernard Jr. a déjà été payé pour ce film. Il n’aurait pas dû être autorisé à en profiter.”

Linda Garrett a écrit une lettre ouverte à Apple et aux producteurs du film qui vise à prouver les inexactitudes du film et à convaincre la société d’annuler la sortie indéfiniment. Dans la lettre, elle exprime sa frustration dans le fait que tout cela aurait pu être évité car les cinéastes l’avaient contactée à propos de l’histoire de la famille.

“Si un petit intérêt pour la vérité avait existé, rien de tout cela ne serait arrivé. J’aurais pu épargner aux cinéastes des millions de dollars – et mes filles des années plus intentionnellement infligé de la douleur – à propos de ce récent viol de notre identité si quelqu’un avait déjà essayé de trouve-moi.”

Apple ou les cinéastes n’ont pas répondu à la lettre de Linda Garrett ou aux demandes de commentaires de The Hollywood Reporter, mais les cinéastes ont publié jeudi une déclaration exprimant de l’empathie pour la famille et une confiance continue dans la sortie du film.

“Bien que nous n’ayons aucun moyen de savoir ce qui a pu se passer entre les enfants de M. Garrett dans les années 1970, y compris les allégations de maltraitance dont nous avons récemment été informés, nos pensées vont à quiconque a souffert. Le film lui-même n’est pas basé sur les souvenirs de l’un des enfants de Bernard Garrett Sr., mais plutôt sur des entretiens enregistrés avec Bernard Garrett Sr. lui-même, réalisés en 1995, appuyés par des transcriptions du Congrès, des décisions de justice et d’autres articles de presse de l’époque. film et son message positif d’autonomisation. “

“ The Banker ”, avec Anthony Mackie, Samuel L.Jackson, Nia Long et Nicholas Hoult, devrait actuellement sortir en salles le 6 mars 2020 et être disponible sur Apple TV + peu de temps après le 20 mars 2020.

