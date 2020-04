Les équipes de jeu sont également au service de la science

En raison de leurs demandes pendant le jeu, l’équipement de jeu nécessite les meilleures spécifications techniques, des processeurs puissants, les meilleures technologies de stockage et de RAM, les cartes graphiques ou les périphériques les plus avancés qui contribuent à passer plusieurs heures devant l’ordinateur, ce qui en fait un manière la plus confortable.

Cependant, un équipement présentant ces caractéristiques n’est pas limité à une seule utilisation. Imaginons ce que nous pouvons faire s’ils sont capables de performer au plus haut niveau lorsque la situation est exigeante. En fait, peut être utilisé par des programmeurs ou par des personnes engagées dans le montage vidéo. Mais ils peuvent aussi être mis au service de la science, et devenir les véhicules nécessaires aux découvertes et aux études les plus étonnantes qui, sans aucun doute, peuvent contribuer à changer l’histoire de l’humanité.

Aide pendant la crise des coronavirus

L’épidémie de COVID 19, qui a touché pratiquement tout le monde, a forcé des millions de personnes à rester chez elles. Dans une situation comme celle-ci, avoir suffisamment de divertissement est la clé pour le rendre aussi facile que possible. Tous ceux qui sont passionnés par le jeu, peut vous donner une deuxième utilisation à leur puissant équipement de jeu.

Folding Home propose d’utiliser la capacité des ordinateurs personnels pour effectuer des simulations et des calculs dans l’étude des maladies.

Folding Home en est un exemple. Ce projet est né il y a plus de 20 ans à l’Université américaine de Standford et ce qu’il propose est d’utiliser la capacité des ordinateurs personnels pour effectuer des simulations et des calculs du repliement des protéines concernant des maladies telles que le cancer, Ebola ou Alzheimer. Actuellement, il se concentre également sur COVID 19.

Compte tenu de l’impossibilité d’avoir un ordinateur suffisamment puissant pour mener ces enquêtes tout utilisateur de la maisonQue vous ayez ou non des connaissances scientifiques, vous pouvez collaborer en utilisant votre propre ordinateur personnel.

Pour rejoindre Folding Home, il vous suffit de télécharger un programme fourni par l’organisation elle-même et ne nécessitant pratiquement aucune capacité d’équipe, fonctionnant avec une priorité minimale. Grâce à ce programme, l’ordinateur personnel se connecte à un serveur à partir duquel il reçoit de petits blocs de données et fait les calculs nécessaires. Une fois terminé, par équipes pouvant aller de quelques heures à plusieurs jours, renvoyez les résultats et téléchargez un nouveau bloc.

L’exigence de calcul des données est décidée pour deux raisons: la première est la volonté du propriétaire de l’équipe, si vous avez besoin d’utiliser un autre programme qui compromet les performances, vous pouvez réduire la capacité du projet Folding Home. La seconde concerne les capacités de l’équipement lui-même: plus il est puissant, plus le bloc de données peut être exigeant.

En général, la plupart des ordinateurs qui font partie du projet d’aide scientifique sont des ordinateurs ordinaires, des ordinateurs portables ou des ordinateurs de bureau et avec une configuration normale. Imaginez de quoi un ordinateur de jeu serait capableIl intègre des processeurs puissants et d’autres composants qui vous permettent d’effectuer presque tous les efforts, quelle que soit leur exigence, ou de rester pendant de longues périodes comme cela se produit pendant les tournois en ligne.

Que peut offrir une équipe de jeu?

Les ordinateurs de jeu sont considérés comme des machines authentiques, à la fois de bureau et portables. En plus de l’intérieur, à l’extérieur, ils ont également stylisé leur conception avec un équipement toujours plus léger comme le HP OMEN 15, un ordinateur portable de 15 pouces qui ne pèse que deux kilos et demi.

Cependant, la réduction de poids du nouvel équipement n’a pas entraîné de baisse des performances. Par exemple, en réduisant les images, vous obtenez tirer le meilleur parti de l’écran et atteindre un plus grand nombre de pouces sans augmenter les dimensions.

Imaginons ce qu’un ordinateur de jeu pourrait aider la science avec des processeurs puissants et d’autres composants qui vous permettent d’effectuer n’importe quelle tâche sans presque aucun effort.

À l’intérieur, le nouveau HP OMEN 15 dispose d’un processeur Intel de neuvième génération qui garantit des performances fluides et sécurisées lors de l’exécution de n’importe quelle tâche. Deuxièmement, il possède un SSD PCI qui aide à la fois un démarrage incroyablement rapide comme charger les processus compliqués d’un jeu ou d’un programme exigeant. Enfin, il dispose d’une RAM DDR4 jusqu’à 32 Go qui accélère considérablement les performances, en particulier lors du multitâche.

Périphériques multifonction

Si nous pensons terminer notre configuration de jeu, c’est une erreur de penser que les périphériques ne nous serviront que pour une seule fonction: jouer.

Par exemple, un moniteur comme l’OMEN 27i a le Taille parfaite pour éditer des vidéos ou utiliser des programmes de conception graphique, jusqu’à l’affichage du contenu multimédia. Le taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz influence l’expérience avec un temps de réponse de seulement 1 ms.

Le dernier exemple de polyvalence est le tapis de souris. Nous n’avons pas l’habitude de voir une autre utilisation d’un tapis, mais savez-vous que nous pouvons charger notre souris ou même un téléphone qui prend en charge la charge sans fil? C’est ce que fait l’OMEN Outpost Mousepad, capable de charger, par exemple, notre souris OMEN en seulement 2,5 heures.

Une fois que nous avons choisi notre équipement de jeu, en investissant dans les meilleures fonctionnalités, il ne nous appartient que de le limiter à une seule utilisation ou d’en tirer le meilleur parti. Oui si en plus nous aidons les autres, mieux que mieux.