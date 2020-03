Les escroqueries au coronavirus sont en hausse alors que la panique se propage – .

Les escrocs profitent de la panique des coronavirus pour voler de l’argent aux utilisateurs sans méfiance.

Certaines escroqueries impliquent des appels automatisés qui promettent d’envoyer aux utilisateurs des kits de test à domicile pour une somme modique. Gardez à l’esprit que les kits de test à domicile pour le coronavirus n’existent pas à ce stade.

Il a également été signalé que des escrocs mettaient en place de faux magasins en ligne et de faux organismes de bienfaisance.

Dans un développement triste mais peut-être pas surprenant, les escrocs utilisent la panique entourant le coronavirus pour s’attaquer à des victimes sans méfiance. Le problème a commencé il y a quelques semaines à peine lorsque des fraudeurs ont commencé à lancer des appels automatisés pour informer les gens qu’ils pouvaient avoir accès à des kits de test de coronavirus s’ils étaient prêts à payer pour cela. Rappelons que les kits de test à domicile pour le coronavirus n’existent tout simplement pas pour le moment.

De plus, des stratagèmes similaires ont été signalés dans lesquels des escrocs promettent à des individus de faux traitements, des masques respiratoires non fonctionnels et des opportunités lucratives de travail à domicile, le tout dans le but d’escroquer les gens au moment même où ils sont susceptibles en ont le plus besoin.

Il a même été rapporté que des criminels effrontés revêtaient des blouses blanches – tout en prétendant appartenir au ministère de la Santé – et frappaient à des portes individuelles en Floride dans le but de vendre de faux kits de test aux utilisateurs. Une fois qu’une personne ouvre sa porte d’entrée, elle est précipitée et volée par la suite.

Il y a également eu une augmentation perceptible du nombre de cyberattaques signalées, un terme générique qui inclut les efforts de piratage traditionnels et les tentatives de phishing. En particulier, certaines tentatives de phishing sont conçues pour apparaître comme des notifications officielles de l’Organisation mondiale de la santé.

Comme l’a noté CNBC:

Les pirates utilisent également le bilan émotionnel de la crise mondiale de santé publique à leur avantage.

«Nous avons certainement constaté une augmentation des tentatives de phishing COVID-19 qui lancent des appels émotionnels et utilisent la crise pour générer l’urgence», a déclaré Tom Hale, président de SurveyMonkey.

Au-delà de cela, la FTC met en évidence un certain nombre d’autres escroqueries au coronavirus qui ont été observées ces dernières semaines, une liste qui comprend, sans s’y limiter, les fausses boutiques en ligne et les organisations caritatives frauduleuses.

Marchandises non livrées: Les vendeurs en ligne affirment qu’ils ont des produits en demande, comme le nettoyage, le ménage et les fournitures médicales et médicales. Vous passez une commande, mais vous ne recevez jamais votre envoi. Tout le monde peut ouvrir une boutique en ligne sous presque n’importe quel nom, y compris les fraudeurs.

Faux organismes de bienfaisance: Lorsqu’un événement majeur sur la santé – comme le coronavirus – se produit, vous cherchez peut-être des moyens d’aider. Les escrocs utilisent les mêmes événements pour profiter de votre générosité. Certains escrocs utilisent des noms qui ressemblent beaucoup aux noms de vrais organismes de bienfaisance. C’est une des raisons pour lesquelles il est utile de faire des recherches avant de donner. L’argent perdu dans de faux organismes de bienfaisance signifie moins de dons pour aider ceux qui en ont besoin.

Comme toujours, il est important de rester vigilant en temps de crise et d’être sceptique à l’égard des discours ou des messages qui semblent tout simplement trop beaux pour être vrais. Enfin, la FTC souhaite que le public tienne l’agence au courant des arnaques rencontrées via ce site Web.

