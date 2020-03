les escroqueries en ligne attaquent également les clients PayPal

la tentatives de fraude en ligne ils ciblent sans discrimination tous les utilisateurs pour voler des informations sensibles à partir desquelles ils peuvent illégalement réaliser un profit et même réaliser leurs économies. Récemment, les escroqueries trouvées ont été adressées à des clients d’institutions bancaires bien connues, mais pas seulement. Un e-mail de phishing a été créé spécialement pour attaquer Clients PayPal puis voler leurs données et leur argent.

PayPal: des clients ciblés par un autre e-mail de phishing!

la énième fois phishing par e-mail a récemment été au détriment des clients PayPal, qui pourraient être intimidés par le message et tomber dans un piège à cause de quelques clics de trop.

Une fois de plus, les cybercriminels diffusent un message intimidant, qui vise à inquiéter les utilisateurs concernés en les informant qu’ils ont pris des mesures pour limitation de compte. L’objectif est de ne pas laisser les victimes potentielles indifférentes et, par conséquent, de les inciter à suivre les étapes suggérées, grâce auxquelles il serait possible de résoudre les problèmes signalés par le courrier électronique. Une technique, désormais bien connue, typique des tentatives de phishing, qui visent en réalité exclusivement à obtenir ce qui est nécessaire pour effectuer la tromperie.

Même dans ce cas, en fait, l’e-mail a le lien typique et l’invitation contextuelle à l’utiliser pour procéder à la saisie de vos données. Ces derniers, dès leur arrivée chez les cybercriminels, leur permettront de retirer l’argent présent sur le compte de la victime dans quelques instants, sans éveiller les soupçons.

Notre conseil, encore une fois, est un méfiez-vous de tout message présenter la demande de données personnelles et d’informations d’identification qui pourraient permettre l’accès aux cartes de crédit et aux comptes courants. Il est toujours bon de vérifier que ce qui a été reçu est fiable et surtout de ne pas cliquer sur les liens ou fichiers contenus dans les emails et SMS.