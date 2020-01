les escroqueries les plus courantes contre les utilisateurs

Le Web regorge de fraudes en ligne et les escroqueries et les pirates qui inventent quotidiennement de nouvelles façons de voler les utilisateurs se développent visiblement. la Police postale se plaint que de nouveaux utilisateurs soient attaqués chaque jour phishing, smishing et même le vol d’identité. Maintenant, cependant, même les utilisateurs du célèbre service de paiement en ligne semblent menacés, PayPal.

Il semble que la société soit attaquée ces jours-ci cybercriminels frapper les “comptes” virtuels que les clients ont avec lui. Les victimes sont de plus en plus nombreuses, grâce aux méthodes ingénieuses que les fraudeurs mettent en œuvre pour cibler leurs victimes.

Quelle est la méthode utilisée par les pirates pour voler les utilisateurs d’un compte PayPal?

Les criminels trompent les utilisateurs à travers la méthode la plus célèbre (et la plus ancienne) de tous les temps: oui, nous parlons de la désormais citée phishing. Mais en quoi cela consiste-t-il?

Grâce à un message qui arrive sur l’application de messagerie, les pirates tentent de connectez-vous au compte de la victime en lui demandant de saisir ses coordonnées personnelles et bancaires. Le jeu se fait rapidement: en falsifiant l’adresse de l’expéditeur et en créant un e-mail ad hoc, les criminels jouent sur la distraction et la peur de la fraude en ligne que les utilisateurs ont développées.

Paradoxalement, la plupart des victimes qui tombent dans le piège de phishing, cliquez sur les e-mails par crainte d’être fraudé. Les messages frauduleux ont tous des tonalités sensationnalistes et inquiétantes du type «Attention, votre compte PayPal a été bloqué. Cliquez ici pour le déverrouiller et recommencer vos achats. “

À partir de cet exemple simple, vous pouvez voir à quelle fréquence les e-mails de phishing sont présents tonalités alarmistes, des erreurs grammaticales et alternent (sans aucune raison) le style formel à un informel.

La chose à ne pas faire est de cliquer sur l’un des liens ou liens hypertextes à l’intérieur de l’e-mail, car l’arnaque commence à partir de là. Mais nos conseils sont toujours les mêmes, et nous les répétons dans chaque article où nous parlons de phishing, smishing ou autre: supprimez immédiatement les e-mails similaires dès qu’ils apparaissent dans votre boîte aux lettres.