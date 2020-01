les escroqueries mettent littéralement les utilisateurs en crise

Nouvelles escroqueries american express littéralement envoyer les utilisateurs italiens en crise, au cours de la dernière période, il y a eu tentatives de voler des données sensibles au préjudice de ceux qui se trouvent en possession d’une carte rechargeable de Bureau de poste italien, le risque de perdre tout l’argent est très élevé.

A la base des plus courants escroqueries qui circule actuellement sur le net est précisément le désir du voyou vide la vérification des comptes, les services les plus touchés sont précisément les plus répandus, car en lançant l’appât dans un groupe de plus en plus large, il est clair qu’il y a une plus grande possibilité de “pêcher” quelque chose. C’est pour souligner que la american express ils sont dangereux non pas tant parce qu’ils ne sont pas fiables, mais précisément parce qu’ils sont très répandus en Italie.

L’escroquerie tentée par les cybercriminels s’appelle phishing, consiste à envoyer un message à courrier électronique fictif avec expéditeur Bureau de poste italien. À l’intérieur, nous trouvons un texte du corps inquiétant et presque intimidant, capable de pousser le consommateur à presse un lien pour se connecter idéalement au site officiel pour changer le mot de passe ou pour réactiver le compte.

PostePay: méfiez-vous des arnaques

Le problème est juste que ceux qui suivront les instructions ils ne se connecteront pas sur le site officiel de Poste Italiane, mais sur un portail externe géré directement par les criminels. En entrant vos informations d’identification, vous leur remettez tout, leur donnant un accès gratuit à leurs comptes courants et à tout l’argent qu’ils contiennent.

Portez toujours une attention particulière, rappelez-vous que Bureau de poste italien n’envoie jamais, surtout sans votre demande expresse, messages de ce type.