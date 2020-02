les escroqueries sont potentiellement terrifiantes

Tous les utilisateurs avec une carte rechargeable american express doit absolument prêter une attention particulière aux innombrables et possibles escroqueries perpétrés contre eux, car ils pouvaient vidange littéralement le compte courant et tout le crédit disponible.

la american express ils sont sûrs, Poste Italiane fait vraiment tout pour essayer de rendre l’expérience client aussi silencieuse que possible, mais je voyous ils jouent tous sur l’inexpérience de ces derniers pour tenter d’accéder à des profils ou données sensibles. Le mécanisme est toujours lié à phishing, consiste à envoyer un e-mail dans lequel le cybercriminel obtient feint Poste Italiane (en tant qu’expéditeur, vous verrez le nom de l’entreprise); à l’intérieur, nous trouvons une série de phrases et des périodes très inquiétantes, créées spécifiquement pour inciter le client à lien interne théoriquement dirigé vers le site officiel.

PostePay: les escroqueries ont de plus en plus peur

La réalité, cependant, est tout à fait différente; le lien mènera à un portail qui, à première vue, semblera être identique à l’original, mais semble être enregistré sur un serveur géré directement par le criminel. En termes simples, en entrant vos données sensibles pour accéder au profil, vous livrerez le lettres de créance aux cybercriminels; par la suite, ils auront accès gratuitement à compte courant et tout l’argent qu’il contient.

Le risque est réel et il est très élevé, tous les utilisateurs doivent faire attention, les e-mails malveillants sont envoyés “au hasard” sans connaître la cause ou le processus particulier, par conséquent chacun de nous pourrait le recevoir et tomber dans le piège.