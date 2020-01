les escroqueries viennent également sur le service de paiement bien connu

la escroqueries en ligne ils deviennent de plus en plus nombreux et articulés et touchent tous les domaines de la vie quotidienne. Il y a des fraudes qui exploitent la réputation de Enel, ou il existe encore différentes méthodes pour voler l’argent des clients Tim, Wind3, Iliad avec la nouvelle méthode appelée “Sim SwapScam”. Nous pensons également aux milliers d’e-mails de phishing avec lesquels les utilisateurs qui possèdent un compte courant Unicredit, BNL et Intesa Sanpaolo ils reçoivent quotidiennement sur leur boîte de réception. Même les utilisateurs du célèbre service de paiement en ligne, PayPal, ont été affectés par les actes malveillants des cybercriminels.

PayPal: faites attention aux faux e-mails qui arrivent sur votre client

La sécurité et la protection du client en cas d’escroquerie est à la base du mécanisme PayPal. Les utilisateurs utilisent la plateforme précisément en raison de ces fonctionnalités. Cependant, il semble que par e-mail phishing, les pirates ont réussi à frauder le protagoniste (indirect) du service de paiement en ligne mentionné ci-dessus.

Grâce à un e-mail fictif, très similaire à ce qui pourrait être obtenu auprès de la célèbre société américaine, les criminels invitent les clients à cliquer sur un lien malveillant qui mènerait à un site malveillant. En fait, dans le message, il est conseillé à l’utilisateur de saisir ses données bancaires et personnels pour éviter les escroqueries. Mais paradoxalement, le message lui-même est une véritable fraude. Pour éviter de tels problèmes, nous vous recommandons de:

insert un filtre de phishing sur votre client de messagerie;

ne cliquez pas absolument les liens contenus dans les emails malveillants;

de trashing immédiatement l’email dès que vous le voyez.