les escroqueries viennent sur les comptoirs, un aimant efface les factures

Certaines personnes savent comment faire la compteurs de lumière rendant les factures beaucoup moins chères que la normale. Conscient du fait aussi ENEL qui, à la suite du rapport des voisins, a demandé l’intervention du Police d’État dans les foyers italiens.

Après les inspections, la présence d’appareils professionnels fournis par certains techniciens de l’entreprise a été découverte. Mais dans d’autres cas, un appareil bon marché placé près du système de comptage ENEL pour déformer toutes les données de lecture. Selon les déclarations, il semble que l’on est en cours fraude à laquelle tout le monde pourrait participer étant donné la facilité avec laquelle tout est résolu.

Dans la capitale italienne, des dizaines d’utilisateurs ont été emmenés arrêter. La compagnie d’électricité s’appuie sur des appels anonymes de concitoyens pour vaincre un phénomène qui se propage à travers le pays. Voici combien parviennent à remettre la billets avec une grande facilité.

Compteurs ENEL modifiés: un appareil permet de facturer moins de 10 euros à consommation indéfinie

Nous aimerions tous payer nos factures moins (ou ne pas les payer du tout). Cependant, tout cela n’est pas possible. Dernièrement, le coût de la facture a même augmenté avec l’inclusion des versements pour les frais RAI. Il faut dire que beaucoup sont réduits à ne payer que pour la télévision après avoir découvert maquillage que peaux la KWh fournis par le réseau central.

Avec un très simple aimant (mieux connu comme un aimant) placé à la tête du récipient en plastique du système électronique, le flux électromagnétique est modifié. La lumière continue de fonctionner mais sans compter la consommation.

Après les faits évidents que beaucoup ont déposés plainte avec les autorités arrivant dans les maisons signalées par les voisins. Plus de 10 personnes ont été emmenées en prison pour escroquerie aggravée. Ne commettez pas de tels crimes et, si possible, notifiez les situations limites qui violent la loi.