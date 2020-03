les escroqueries volent de l’argent aux clients

nouveau escroqueries au détriment des clients des principaux établissements de crédit, et pas seulement, tels que Unicredit, Intesa Sanpaolo et BNL. Pour éviter les mauvaises surprises, l’attention doit toujours être portée aux plus hauts niveaux, ce n’est que de cette manière que les utilisateurs se retrouveront dans une sécurité et une tranquillité quasi complètes.

Le soi-disant est positionné à la base de chaque tentative d’escroquerie perpétrée en 2020 phishing, un mécanisme qui a ses racines dans le passé et qui implique de nombreuses réalités (comme PostePay). Tout commence par l’envoi d’un message à courrier électronique dans lequel le criminel agit en tant que société de référence, dans notre cas un établissement de crédit; à l’intérieur il y a une série de phrases destinées à inciter le client à appuyer sur un lien interne, promettant cependant la réactivation du compte ou le changement du mot de passe (action indispensable comme conséquence d’une situation difficile).

Arnaques Intesa Sanpaolo, BNL et Unicredit: attention

L’utilisateur qui suivra toutes les instructions pas à pas se retrouvera connecté à un site Internet qui, au moins à première vue, apparaîtra exactement identique à l’original, mais en réalité, il est stocké sur un serveur entièrement géré par les criminels. De cette façon chaque donnée qui sera réellement entré sera affiché et catalogué par le même, puis utilisé pour accéder au compte courant sans être dérangé.

N’oubliez pas que les entreprises ils n’envoient jamais messages de ce type, appuyez sur le lien n’implique pas le vol de données sensibles, cela n’aura lieu que lorsque vous entrez les informations de connexion.